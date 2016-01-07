به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر پنج‌شنبه در دیدار وزیر آموزش‌ و پرورش که در مرکز علوم وحیانی اسراء در قم برگزار شد، به دو رسالت معلمان در امر آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: یکی از رسالت‌های این قشر آموزش‌ و پرورش است اما یک رسالت اصلی که وجود دارد و معلمان آن را فراموش کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه به کار بردن لفظ فراغت از تحصیل و اینکه فردی بیان کند با طی مراحلی و یا دریافت یک مدرک فارغ‌التحصیل شده است، بزرگ‌ترین خطر برای انسان است، عنوان کرد: معلمان قطب فرهنگی در جامعه هستند و باید هر روز به دنبال تحصیل علم و دانش باشند.

استاد برجسته حوزه علمیه ادامه داد: اینکه یک معلم ۲۰ سال تنها یک مطلب را ارائه می‌دهد و علمی بر علم خود نمی‌افزاید و چیز جدیدی برای گفتن نداشته باشد به نوعی درجا زدن و اتلاف عمر است.

لزوم تدوین فصلنامه‌های علمی در آموزش‌وپرورش

وی افزود: این قشر به عنوان قطب فرهنگی جامعه باید برای خود جلسات علمی داشته، اساتید را دعوت کرده و حتی به فکر تأسیس فصلنامه و نوشتن مقالات و حتی تدوین کتاب‌های مختلف باشند اما متأسفانه این رسالت به فراموشی سپرده شده است.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه متأسفانه جامعه از معلمان به عنوان قشر فرهنگی جامعه بهره‌ای نمی‌برد، ادامه داد: اگر فردی قلم به دست گرفت اما به جای اینکه نویسنده حرف‌های خود باشد حرف‌های دیگری را بنویسید این به نوعی دلالی علم است که با دلالی‌های دیگر فرقی ندارد و انسانی که قلم به دست می‌گیرد باید به دنبال علم آموزی و یادگرفتن برود وگرنه عمر خود را تباه کرده است.

آموزش‌وپرورش یک میلیون نیروی فکری دارد

وی به گزارش وزیر آموزش و پرورش پیرامون پیشرفت‌های کمی و کیفی این وزارتخانه اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات انجام شده در این زمینه خوب است اما اساس کار در این است که آموزش و پرورش دارای یک میلیون فرهنگی است که این به معنای داشتن یک میلیون نیروی فکری است که باید از آن استفاده کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: نهاد آموزش‌ و پرورش به عنوان قطب فرهنگی جامعه باید به دنبال حل مشکلات جامعه بوده و در این زمینه احساس مسئولیت کند نه اینکه بگوید پس حقوق ما چه شد؟ زیرا حقوق به بعد جسمانی انسان مربوط می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به مطالبی پیرامون مرگ، ادامه داد: مرگ از پوست به در آمدن است و این انسان است که مرگ را می‌میراند و باید بداند که مرگ به معنای تمام شدن زندگی نیست و اینکه ما از عقرب و مار وحشت داریم به این دلیل است که از مرگ می‌ترسیم در حالی که انسان موجودی ابدی است و باید کارهایی انجام دهد که ابدی باشد.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: معلمان و قشر فرهنگی نباید این‌گونه تصور کنند که کار آن‌ها تنها معطوف به آموزش‌ و پرورش است و در جامعه نقشی ندارند بلکه باید با تحصیل علم کارهای ابدی انجام دهند.

وی به انقلاب و آزادی کشور از شرق و غرب تأکید کرد و بیان داشت: کشور ما از بند شرق غرب و دشمن بیرونی رها شد اما آنچه که در این بین مهم است، این مطلب است که ما باید خود را از دشمن درونی نیز رها کنیم که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

معلمان باید به دنبال افزایش عقلانیت در جامعه باشند

این مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه آموزش‌وپرورش یک میلیون گوهر دارد، افزود: باید به دنبال افزایش عقلانیت جامعه باشیم که این اقدام باید توسط قشر فرهنگی، حوزوی و دانشگاهی کشور ایجاد شود.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: اگر عقلانیت در جامعه افزایش یابد دیگر مشکلاتی همچون اعتیاد در جامعه معنا نخواهد داشت.