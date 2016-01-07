به گزارش خبرنگار مهر، خسرو امیدوار ظهر پنج‌شنبه در بازدید از مراکز مشاوره بهزیستی تصریح کرد: در موضوع آسیب‌های اجتماعی دو مقوله پیشگیری و مداخله به هنگام مورد تأکید است.

وی افزود: بر اساس تجربه مشاهده می‌شود با آگاهی بخشی و مداخله به هنگام می‌توان از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ممانعت کرد و یا دامنه آسیب را کاهش داد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان بابیان اینکه پنج مرکز مداخله در بحران در سطح استان دایر شده است، تصریح کرد: علاوه بر این خانه‌های سلامت برای نگه‌داری از افراد آسیب‌دیده دایر کردیم.

امیدوار با تأکید به اینکه نگاه علمی در کاهش آسیب اجتماعی یک ضرورت است، متذکر شد: بر همین اساس سند کنترل آسیب‌های اجتماعی در استان تدوین‌شده که وظایف دستگاه‌ها برای مداخله در آسیب‌های اجتماعی در این سند آمده است.

وی عمده آسیب‌های اجتماعی را طلاق، اعتیاد، اقدام به خودکشی، کودکان کار و خیابانی و فرار از منزل و همچنین خشونت خانگی برشمرد و متذکر شد: برای مداخله به هنگام خودروهایی مجهز شده است تا در هنگام تماس با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی به محل تماس مراجعه کنند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان به فعال شدن ۳۵ پایگاه سیار خدمات اجتماعی در استان اشاره کرد و افزود: علاوه بر این مناطق آسیب خیز در هر شهرستان با نوع آسیب مشخص‌شده تا به‌تناسب آسیب برنامه‌هایی پیاده شود.