دومین نشست «مناسک دینی و علوم اجتماعی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی «مناسک دینی و علوم اجتماعی؛ با تمرکز بر عاشورا»، دکتر سیدمحسن فاطمی فوق دکترای روانشناسی دانشگاه هاروارد، به ارائه بحث با عنوان «بررسی پارادایم عاشورا و آثار انسان‌‏شناسی و روانشناختی آن» و حجت الاسلام والمسلمین دکتر مریجی رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) به ایراد سخن می‏پردازند.

از ابتدای شکل گیری حوزه های مختلف علوم اجتماعی، مسأله دین و امور دینی یکی از سوژه های مهم و موضوعات اساسی در مطالعات اندیشمندان این حوزه بوده است. این مطالعات در سال های اخیر به عرصه تشیع قدم نهاده و به طور خاص به حادثه عاشورا و مناسک و آیین های پیرامونی آن پرداخته است. این در حالی است که پیش از این، حادثه عاشورا غالباً از جنبه های تاریخی، کلامی و روایی مورد مطالعه و بررسی های علمی قرار گرفته است. از طرف دیگر آیین ها، آداب و مناسکی که در این ۱۴سده، متأثر از واقعه عظیم عاشورا در جامعه شیعه شکل گرفته است، بی شک یکی از مهم ترین عناصر قوام بخش هویت جامعه شیعه بوده است.

بنابراین مسأله اصلی این سلسله نشست ها، پرسش از امکان، ضرورت، بایسته ها و ظرفیت های مواجهه علوم اجتماعی و انسانی با مناسک و امور دینی و به خصوص عاشورا است.

این نشست در تاریخ دوشنبه ۲۱ دی ۹۴ در مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واقع در قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر)، انتهای کوچه اول، جنب کلانتری برگزار می شود.

نخستین نشست تخصصی «مناسک دینی و علوم اجتماعی» با حضور دکتر جبار رحمانی (نویسنده کتاب مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی مناسک عزاداری محرم)، محسن حسام مظاهری (نویسنده کتاب رسانه شیعه) و میثم مهدیار (دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی) در شعبه تهران دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده است.