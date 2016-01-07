اصفهان در بحث های قرآنی به عنوان استان برتر کشور شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین عادل پور ظهر پنج شنبه در حاشیه برگزاری آیین اختتامیه دوره آموزشی بصیرت ویژه همسران پرسنل نیروی انتظامی شهرستان گلپایگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای بصیرت افزایی و ارتقای معنویت همکاران در فرماندهی انتظامی استان اصفهان اقدامات فرهنگی و دینی بسیاری صورت می گیرد که از جمله این اقدامات بحث بصیرت خانواده های این نیرو است که ما هر ساله بر این اساس خانواده ها را در دوره های چهار روزه آموزشی دعوت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه این دوره ها به صورت هدفمند برگزار می شود دارای برکات و سنوات بسیار زیادی است، افزود: با توجه به مأموریت های بسیار حساسی که نیروی انتظامی دارد معمولاً کارکنان این نیرو با آسیب ها و صدماتی روبرو هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: حفظ کانون گرم خانواده ها در بین پرسنل با برگزاری این دوره ها، می تواند خلاء عدم حضور و یا حضور کمتر همکاران در خانواده ها را جبران کند و با برگزاری این دوره ها، خانواده ها نسبت به مسایل روز که مورد نیاز آنها است، آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه بحث بصیرت خانواده های پرسنل انتظامی یکی از ایده های بنده بود که چندین سال پیگیر آن بودیم و بعد مورد توجه ستاد کل قرار گرفت، گفت: برگزاری این دوره ها در حال حاضر هم به صورت منظم در تمامی نیروهای مسلح انجام می شود لیکن نحوه اجرای آن در استان ها متفاوت بوده و تنها استانی که به صورت دوره چهار روزه طی ۱۶ ساعت حضوری و ۱۵ ساعت غیرحضوری خانواده ها تحت آموزش قرار می گیرند، اصفهان است.

حجت الاسلام عادل پور یکی دیگر از اقدامات فرهنگی دینی در حوزه عقیدتی سیاسی ناجا را بحث توجه به قرآن و آموزه های قرآنی برشمرد و افزود: بحث توجه به قرآن و آموزه های قرآنی که در کل ناجا برگزار می شود در استان اصفهان با وضعیت بهتری در حال انجام است چنانکه در سال گذشته حدود پنج هزار نفر از همکاران ما در نیروی انتظامی استان در بحث آزمون حفظ قرآن شرکت کردند که از این تعداد یک هزار و ۲۷۰ نفر موفق به حفظ یک جزء، دو جزء، سه جزء و پنج جزء شدند.

وی در پایان یادآور شد: استان اصفهان در بحث های قرآنی به عنوان استان برتر شناخته شد که به همین لحاظ از طرف ناجا، فرماندهی استان و مسئولان مربوطه مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دوره بصیرت با حضور فرماندهی، جانشین فرماندهی انتظامی، فرماندهی بسیج سپاه گلپایگان، رئیس عقیدتی سیاسی و جمعی از مدیران و پرسنل این نیرو برگزار شد.