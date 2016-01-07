شورای راهبردی دانش آموزی در کشور فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر دهقانی ظهر پنجشنبه در همایش گردهمایی شورای راهبردی سازمان دانش‌آموزی کشور در ساری، یکی از بزرگ‌ترین درس‌های تشکیلات سازمان دانش‌آموزی این است که وابسته به هیچ حزب و جناح خاصی نیستیم و کار ما ملی است.

وی اظهار داشت: فلسفه کار تشکیلی و گروهی باهم بودن است و باید سازمان‌های دانش‌آموزی تقویت یابد و رشد کند.

وی به شوراهای راهبردی دانش‌آموزی اشاره و آن را کاری نو و بدیل دانست و گفت: در تمام مناطق و نواحی استان باید شورای راهبردی تشکیل شود و این طرح در کل کشور باید تعمیم یابد.

معاون فعالیت‌های دانش‌آموزی سازمان دانش‌آموزی کشور یادآور شد: مجمع مربیان و احزاب دیگر نشست‌های جداگانه‌ای نخواند داشت مگرآنگه در شورای راهبردی دارای خروجی باشند.

دهقانی یادآور شد: انتصاب مدیران کانون‌ها که درواقع مدیران سازمان دانش‌آموزی هستند نیز کارنو و جدیدی است و باید به کانون‌های دانش‌آموزی بها داشته شود.

وی عنوان کرد: بیش از هزار و ۵۰۰ کانون در کل کشور وجود دارد و از این تعداد فقط ۲۰۰ کانون مورداستفاده قرار می‌گیرد و بیش از ۱۰ میلیون ظرفیت اردوگاهی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد.

وی تأکید کرد: کانون‌ها و اردوگاه‌ها باید کانون اصلی فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی باشد و در حال حاضر بیش از سه میلیون نفر از ظرفیت‌های این مراکز استفاده می‌کنند.

معاون فعالیت‌های دانش‌آموزی سازمان دانش‌آموزی کشور ادامه داد: فلسفه تشکیل سازمان دانش‌آموزی بر اساس خلائی بود که در آموزش‌وپرورش وجود داشته است و این باید احیاء شود.

وی بابیان اینکه برنامه آموزش‌وپرورش بر اساس شش ساعت تربیتی تعریف‌شده است گفت: در این طرح باید دانش‌آموز به محصولی تبدیل شود تا به حیات طیبه خود دست یابد.

دهقانی تصریح کرد: حیات طیبه بر اساس رشد ابعاد وجودی دانش‌آموز در ابعاد سیاسی، تربیتی، زیستی، اجتماعی و غیره خود بود که باید همه این ابعاد رشد یابد.

وی عنوان کرد: اساس حیات طیبه ازآنجا شروع شد که در سال ۶۴ دارای نظام پیشاهنگی بودیم و امروز فصل جدیدی در سازمان دانش‌آموزی آغاز شد و این سازمان بهار حرکت آموزش‌وپرورش است.

معاون سازمان دانش‌آموزی کشور از تعریف پنج راهبرد اساسی در این سازمان خبر داد و گفت: سازمان دانش آموزی به عنصر اعضا و مربیان بستگی دارد و اگر این دوعنصر نباشد، سازمان هیچ معنا و مفهومی ندارد.

وی توسعه کمی و کیفی را از جمله راهبردها بیان کرد و گفت: تا افق ۱۴۰۴ باید نیمی از دانش آموزان کشور در این تشکل تحت پوشش قرار گیرند و امروز ۶۰۰ هزار نفر عضو اصلی و یک میلیون نفر عضو برنامه ای هستند.