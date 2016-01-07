هوای پایتخت همچنان سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر محمد رستگاری گفت: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز، در شرایط سالم قرار گرفته است.

وی افزود: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، نسبت به روز گذشته با ۱۳ عدد کاهش، در حد مجاز بوده و بر روی عدد ۶۵ قرار گرفت.

رستگاری با اشاره به افزایش دو آلاینده دیگر نسبت به روز گذشته گفت: میزان غلظت آلاینده های منواکسید کربن از ۲۸ به ۳۹ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نیز از ۴۱ به ۴۹ افزایش داشته است.

وی افزود: ایستگاه های اقدسیه (منطقه ۱)، فرمانداری شهرری (منطقه ۲۰) و پارک قائم (منطقه ۱۸) به ترتیب با شاخص اعداد ۸۳، ۸۲ و ۸۰ بیشترین آلاینده های جوی را در شهرستان تهران در ۲۴ ساعت گذشته داشتند.

رستگاری گفت: ایستگاه های شهرک چشمه و پارک رز نیز هر دو در منطقه ۲۲ و تهرانسر در منطقه ۲۱ پاک ترین نقاط جوی هوا را دراین مدت داشتند.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران افزود: براساس پیش بینی هواشناسی، با توجه به شرایط پایدار انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر همچنان در شرایط سالم باقی بماند.

شاخص کیفیت هوا، Air Quality Index) AQI) شاخصی برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است.

بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا (AQI) به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم ( زرد )، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه حساس(نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.