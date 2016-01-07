عادل الجبیر: عربستان به وساطت کسی نیاز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان با طرح این مطلب که آل سعود به روسیه به چشم یک قدرت بزرگ نگاه می کند، روابط اقتصادی بیشتر با این کشور را خواستار شد.

وی با تاکید بر رویکرد قاطعانه ریاض به سرمایه گذاری در روسیه گفت: حجم تجارتی که در حال حاضر بین عربستان – روسیه وجود دارد کمتر از حد مورد انتظار دولت ریاض است. هر دوی ما عضو گروه جی ۲۰ (بیست اقتصاد بزرگ جهان) هستیم با این حال تبادلات تجاری و اقتصادی کمی با یکدیگر داریم و از همین رو است که ریاض خواهان تغییر این روند است.

اظهارات الجبیر در حالی مطرح شد که دامنه تنش ها بین ریاض- تهران به دلیل اعدام روحانی شیعه شیخ «نمر النمر» به دست آل سعود و به تبع آن اقدام یک جانبه عربستان و برخی از کشورهای عرب خاورمیانه به قطع روابط دیپلماتیک با ایران همچنان رو به افزایش است.

در این میان وی پیشنهاد مسکو را برای میانجی گری بین ایران و عربستان را به منظور ممانعت از افزایش تنش ها رد کرد و مدعی شد: عربستان به وساطت کسی نیاز ندارد.

وی ادعا کرد: ابتدا ایران باید رفتار خود را تغییر داده و تمایلش را برای عادی سازی رابطه با عربستان سعودی نشان دهد. تنها در این صورت است که ریاض هم رفتار مشابهی را اتخاذ می کند.