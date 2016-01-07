به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد احمدزاده در نشست هیات امناء ریاضیات که پیش از ظهر امروز پنجشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: خانه ریاضیات نهادی خدمت رسان و غیرانتفاعی محسوب می‌شود که علاقه مندان به این دانش را گرد هم می‌آورد.

این مسئول خواستار همکاری و مساعدت نهادهای مختلف برای پیشبرد اهداف خانه ریاضیات شد و بیان کرد: دانشگاه رازی به تبع این مهم حمایت لازم را اعمال می‌دارد.

وی با اشاره اخصاص مکانی موقت از سوی شهرداری کرمانشاه به خانه ریاضیات گفت: اختصاص مکان دائمی برای استقرار خانه ریاضیات استان کرمانشاه امری ضروری است و لازم است مسئولان هماهنگی لازم و حمایت موثر در این خصوص را به عمل آروند.

احمدزاده از افتتاح خانه ریاضیات استان کرمانشاه در ایام الله دهه فجر خبر داد و بیان کرد: این مراسم با حضور فرهیختگان ریاضی انجام خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون مکانی موقت در فرهنگ سرای گل نرگس به خانه ریاضیات استان کرمانشاه اختصاص داده شده است.

عضو هیات امنا و موسس خانه ریاضیات کرمانشاه نیز در این نشست ریاضیات را رشته‌ای کاربردی عنوان و بر لزوم تعیین مکانی مناسب و دائمی برای خانه ریاضیات استان کرمانشاه تاکید کرد.

لطیف پورکریمی وضعیت رتبه المپیادهای ریاضی در استان را نامناسب دانست و خواستار توجه مسئولان برای ارتقا این دانش با در اختیار نهادن مکانی دائمی در این خصوص شد.