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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۰۴

مدیر کل آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه:

خانه ریاضیات کرمانشاه افتتاح می‌شود

خانه ریاضیات کرمانشاه افتتاح می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: خانه ریاضیات استان کرمانشاه در ایام الله دهه فجر با حضور فرهیختگان این عرصه در کرمانشاه افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد احمدزاده در نشست هیات امناء ریاضیات  که پیش از ظهر امروز پنجشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: خانه ریاضیات نهادی خدمت رسان و غیرانتفاعی محسوب می‌شود که علاقه مندان به این دانش را گرد هم می‌آورد.

این مسئول خواستار همکاری و مساعدت نهادهای مختلف برای پیشبرد اهداف خانه ریاضیات شد و بیان کرد: دانشگاه رازی به تبع این مهم حمایت لازم را اعمال می‌دارد.

وی با اشاره اخصاص مکانی موقت از سوی شهرداری کرمانشاه به خانه ریاضیات گفت: اختصاص مکان دائمی برای استقرار خانه ریاضیات استان کرمانشاه امری ضروری است و لازم است مسئولان هماهنگی لازم و حمایت موثر در این خصوص را به عمل آروند.

احمدزاده از افتتاح خانه ریاضیات استان کرمانشاه در ایام الله دهه فجر خبر داد و بیان کرد: این مراسم با حضور فرهیختگان ریاضی انجام خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون مکانی موقت در فرهنگ سرای گل نرگس به خانه ریاضیات استان کرمانشاه اختصاص داده شده است.

عضو هیات امنا و موسس خانه ریاضیات کرمانشاه نیز در این نشست ریاضیات را رشته‌ای کاربردی عنوان و بر لزوم تعیین مکانی مناسب و دائمی برای خانه ریاضیات استان کرمانشاه تاکید کرد.

لطیف پورکریمی وضعیت رتبه المپیادهای ریاضی در استان را نامناسب دانست و خواستار توجه مسئولان برای ارتقا این دانش با در اختیار نهادن مکانی دائمی در این خصوص شد.

کد مطلب 3019373

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