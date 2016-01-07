۹۷.۴ درصد جمعیت شهری استان زنجان از نعمت گاز طبیعی برخوردارهستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: میزان مصرف گاز در استان زنجان طی چند هفته گذشته به علت برودت هوا افزایش‌یافته است.

وی بابیان اینکه میزان مصرف گاز در استان از سال جاری تاکنون ۶۰۲ میلیون مترمکعب گاز خانگی مصرف‌شده که یک درصد افزایش‌یافته، ادامه داد: در فصل زمستان بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی است و در فصل تابستان مصرف گاز در صنایع بیشتر است.

عسگریان افزود: میزان مصرف گاز درمجموع در استان زنجان طی سال جاری یک میلیارد و ۴۲۴ میلیون مترمکعب گاز مصرف‌شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: ۹۷ درصد جمعیت شهری استان زنجان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و در بحث گازرسانی به شهرها مشکلی وجود ندارد.

عسگریان تأکید کرد: مصرف گاز در روزهای گذشته به بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب افزایش‌یافته است.

وی افزود: 13 شهرک صنعتی در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد تنها یک شهرک صنعتی فاقد گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: گازرسانی به شهرک صنعتی انگوران در قالب پروژه‌های گازرسانی روستایی در حال انجام است.

عسگریان تأکید کرد: استان زنجان دارای دو ناحیه صنعتی فعال به نام‌های ناحیه صنعتی ایجرود و طارم است که هردوی این نواحی صنعتی از گاز بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان تصریح کرد: توجه به بحث گازرسانی شهرک‌های صنعتی باعث توسعه اقتصاد و اشتغال‌زایی در استان می‌شود و در این میان به بحث گازرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی بسیار مبرم است.

عسگریان تأکید کرد: ۲۷۰ هزار مشترک گاز در استان زنجان داریم و این میزان مشترک ۳۲۰ هزار خانوار را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: در استان زنجان ۲۵۲ هزار مشترک خانگی، ۱۸ هزار مشترک صنعتی و ۹۳۵ مشترک تجاری داریم که در این میان بخش خانگی بیشترین مصرف گاز را در استان به خود اختصاص می‌دهد.

عسگریان از مردم استان زنجان خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا در روزهای سرد شاهد کاهش گاز در استان نباشیم و سایر هم‌وطنان هم از نعمت گاز بهره‌مند شوند.