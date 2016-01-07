سازمان دانش آموزی در افزایش سطح مشارکتهای دانش آموزی نقش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شعبانی ظهر پنجشنبه در گردهمایی شورای راهبردی دانش‌آموزی در ساری افزود: فصل تعلیم و تربیت فصل جدایی‌ناپذیر از آموزش است، از اینرو فصلی در تعلیم و تربیت جهان بازشده است و اگر همه فعالیت ها تشکیلاتی شود، سبب رونق مسائل دانش آموزی می شود.

وی یادآور شد: نکته مغفول مانده این است که تشکیلات دانش‌آموزی در سال‌های گذشته چندان موردتوجه قرارگرفته بود و این امر در سال‌های اخیر موردتوجه اساسی قرارگرفته است.

شعبانی بیان داشت: برخی سازمان دانش‌آموزی را محصول دولت اصلاحات می‌دانند درحالی‌که باید از درگاه ضرورت اجتماعی به این سازمان نگریسته شود زیرا سازمان دانش‌آموزی یک برند و ظرفیت و میدان ارزشمند معنوی برای تربیت دانش آموزان است.

وی یادآور شد: حضور در تشکیلات سازمان دانش‌آموزی سبب می‌شود تا در تصمیم‌گیری‌ها خوب و بهتر عمل شود و باید به این سازمان به‌عنوان یک ظرفیت دیده شود.

شعبانی با تأکید بر اینکه به سازمان باید به‌عنوان یک مادر نگریسته شود یادآور شد: سازمان نباید شکل صوری داشته باشد زیرا خروجی آن بسیار حائز اهمیت است.

وی افزایش مشارکت‌های دانش آموزش را ازجمله فواید سازمان دانش‌آموزی بیان کرد و گفت: در همه سازمان‌های دنیا، هشت سطح مشارکت در نظر گرفته‌شده است و سطح هشتم درواقع آرمان سازمانی است.

شعبانی افزود: باید به سازمان دانش‌آموزی باور داشته باشیم و مسائل و مشکلات آن را نقطه‌به‌نقطه باید رصد کنیم و همایش‌های مختلف، مجلس دانش‌آموزی، خبرگزاری پانا ازجمله ظرفیت‌های این سازمان است.

وی یادآور شد: سازمان دانش‌آموزی را باید از اتاق شیشه‌ای خارج کنیم و آن را بسط دهیم زیرا دانش آموزان باید میدان داده شوند و در عرصه‌های مختلف مشارکت کنند.

شعبانی تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی زمانی شکل می گیرد که به تشکل های دانش آموزی بها داده شود و باید در سطح مدارس گروه های فرهنگی مستقل تشکیل شود.