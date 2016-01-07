صادرات از گمرکات استان بوشهر ۳۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پورحیدر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی به منظور بهبود وضعیت صادرات و واردات در گمرکات استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد موفقیت‌های بسیار خوبی در این زمینه هستیم.

وی به افزایش ۱۵ درصد درآمد گمرکات استان بوشهر در هشت ماهه نخست امسال اشاره کرد و ادامه داد: درآمد گمرکات استان طی مدت یاد شده بیش از یک‌هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل گمرک بوشهر به واردات یک میلیون و ۴۴ هزار تن کالا به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار از گمرکات استان اشاره کرد و ادامه داد: شاهد کاهش ۲۵ درصدی ارزش دلاری و کاهش ۱۱ درصدی وزن کالاهای وارداتی از گمرکات استان هستیم.

وی با اشاره به رتبه نخست گمرکات بوشهر در صادرات کالا، خاطرنشان کرد: از مهمترین کالاهای صادراتی استان بوشهر می‌توان به روغن پایه تصفیه اول، نرمال پارافین، الکیل بنزن خطی، انواع ماهی، میگوی پرورشی و سیمان اشاره کرد.

پورحیدر بیان کرد: بیش از ۱۷ میلیون و ۴۹۰ هزارتن کالا به ارزش دلاری بالغ بر هشت میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار طی هشت ماهه نخست امسال از گمرکات استان بوشهر به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به افزایش دو درصدی وزن و افزایش ۳۳ درصدی ارزش صادرات از گمرکات بوشهر طی مدت یاد شده، افزود: بیشترین میزان صادرات به کشورهای امارات متحده عربی، هند، قطر، کویت و ویتنام صورت گرفته است.