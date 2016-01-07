مخاطب شناسی عامل مهمی در تبلیغ فضای مجازی است

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام احمد واعظی ظهر پنج‌شنبه در سومین نشست گروه‌های تبلیغ نوین که با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و جمعی از طلاب در سالن همایش غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد‏، اظهار داشت: ذوق و سلیقه طلاب برای تبلیغ در عرصه فضای مجازی و فضای حمایتی دفتر تبلیغات برای رشد و شکوفایی این نوع تبلیغ جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به این که یکی از عوامل موفقیت آمیز در تبلیغ فضای مجازی اتقان محتوایی است، بیان داشت: مخاطب شناسی عاملی مهم در تبلیغ در عرصه فضای مجازی است و طلبه‌ای که برای انتخاب مطالب خود مهارت دارد و با شناسایی مخاطب بهترین انتخاب را در ارائه محتوا داشته باشد می‌تواند در عرصه تبلیغ نوین موثر و موفق‌تر باشد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عنوان کرد: در حوزه بازرگانی برای فروش برخی کالاها صاحبان آن با مخاطب شناسی و پیوسته نظرسنجی‌های متفاوتی انجام می‌دهند تا به هدف خود‏ و فروش کالا دست یابند.

وی ادامه داد: همین عمل را گروه‌های افراطی تبلیغی نیز انجام می‌دهند به گونه‌ای که برای هر مخاطب با شناسایی شخصیتش بسته‌های تبلیغی را ارائه می‌دهند و با نشان دادن سایت‌ها و کلیپ‌هایی وی را به عمل مورد نیازشان ترغیب می‌کنند.

گروه‌های افراطی با مخاطب شناسی به عملیات انتحاری ترغیب می‌کنند

حجت الاسلام واعظی افزود: در فضای مجازی گروه‌های افراطی برای این که فردی را به مرحله انجام عملیات انتحاری برسانند از مخاطب شناسی استفاده می‌کنند.

وی ابراز کرد: وقتی که در فضای مجازی کسی پنج هزار فالوور دارد می‌توان متوجه شد که آنها چه ذائقه‌هایی را می‌پسندند و از این رو برای آن افراد کار تبلیغی موفقیت آمیزی را ارائه داد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: جنس دو تبلیغ نوین و سنتی مشترک است فقط مصداق و مهارت در این باره متفاوت است.

وی ابراز داشت: اگر مبلغ به خداوند توکل کند و صبر و حوصله فراوانی در عرصه تبلیغ نوین داشته باشد به مراتب می‌تواند موفق‌تر باشد.