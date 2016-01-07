به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی ظهر پنج‌شنبه در دیدار با آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز در کشور مشغول به تحصیل هستند گفت: این تعداد در ۱۰۵ هزار مدرسه و با همکاری یک میلیون فرهنگی در ۷۵۰ منطقه آموزشی تحصیل می‌کنند.

وی به توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود‌: دانش آموز ابتدایی که به دلیل نبود مدرسه نتواند ادامه تحصیل دهد وجود ندارد به گونه‌ای که در حال حاضر ۱۱۰ مدرسه با یک دانش آموز و ۴۸۰۰ مدرسه در کشور نیز کمتر از پنج دانش آموز دارد که این نشان دهنده وجود عدالت کمی در کشور است.

۹۹ درصد دانش آموزان ابتدایی تحت پوشش آموزش و پرورش هستند

وزیر آموزش و پرورش افزود: به لحاظ کمی توانسته‌ایم تعداد وسیعی از دانش آموزان سراسر کشور را تحت پوشش قرار دهیم به گونه‌ای که در حال حاضر در دوره ابتدایی ۹۹ درصد، در دوره متوسط اول ۹۴ درصد و در دوره متوسطه دوم ۸۲ درصد از دانش آموزان را تحت پوشش داشته باشیم.

وی افزود: در مناطق روستایی نیز که امکان دبیرستان وجود ندارد، از مدارس شبانه روزی استفاده می‌شود به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۴۰۶ هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزی اسکان دارند.

تدوین سند تحول در نظام و آموزش و پرورش بر اساس تربیت اسلامی

فانی، راهبرد فعلی این نهاد را ارتقاء کیفی عنوان کرد و افزود: سند تحول در نظام آموزش و پرورش تدوین و به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده که برای اولین بار در این سند فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی تدوین شده و سیاست‌ها و برنامه‌های آن نیز مبتنی بر تعلم و تربیت اسلامی است.

وی به سایر اقدامات آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در بیش از ۵۰ هزار مدرسه کشور نماز جماعت به امامت ۲۰ هزار امام جماعت اقامه می‌شود.