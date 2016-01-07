نقش برجسته حوزه در تولید محتوای شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی بعدازظهر پنجشنبه در نشست مشترک با مدیران حوزه‌های علمیه خواهران با تمجید از فعالیت‌های این حوزه در فضای مجازی اظهار داشت: شاهد اقدامات بسیار مثبت از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران هستیم که برخی از این فعالیت‌ها در کشور بی‌نظیر است و با استانداردهای بالا تهیه شده و مشخصات فنی بسیار خوبی دارد.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، سخت افزارهایی که توسط حوزه‌های علمیه خواهران برای فعالیت در عرصه فضای مجازی تهیه شده، از بهترین‎های دنیا است.

وی با بیان اینکه این ظرف می‌تواند مظروف بسیار بزرگ‌تری داشته باشد، ابراز امیدواری کرد که حوزه‌های علمیه خواهران با بهره‌مندی بیشتر از این مجموعه، بتوانند اقدامات رو به جلو داشته باشد.

فیروزآبادی در بیان اهمیت تولید محتوای اسلامی، گریزی به شبکه ملی اطلاعات زد و اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات بدون محتوا عملا معنی ندارد. معنی شبکه با محتوای ملی است و ما تا زمانی که ابزارها و محتوای ملی نداشته باشیم، تهیه زیرساخت مستقل آورده‌ای ندارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، تحصیل هزاران طلبه علوم دینی در قم و نزدیک بودن این استان به پایتخت را از ویژگی‌هایی برشمرد که نقش قم را در تولید محتوا برجسته می‌کند.

وی افزود: اگر ایده‌ای که در امارات و برخی کشورها پیاده شده را پیگیری کنیم می‌توانیم مرکز اینترنت سی تی را در شهر قم ایجاد کنیم.

فیروزآبادی با اشاره به داشته‌های بالای علمی در قم و ظرفیت بهینه این شهر در تولید محتوا، تهیه زیرساخت‌های مرکز اینترنت سی تی را نیازمند اختصاص اعتبار مورد نیاز دانست.

وی اضافه کرد: در فضای مجازی می‌توانیم چت روم‌های تصویری چند رسانه‌ای داشته باشیم که تخصصی باشد و به زبان‌های مختلف تولید برنامه و محتوا کنیم.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، ثروت انسانی در قم و قدرت تکنولوژیکی وجود دارد ولی مقداری همت و پول می‌خواهد تا این ایده پیاده سازی شود.

فیروزآبادی گفت: امیدواریم با همدلی دولت، ملت و حوزه‌های علمیه، این کار را به نشانه تمدن جدید اسلامی که مبتنی بر تکنولوژی فناوری اطلاعات باشد، پایه گذاری کرد.