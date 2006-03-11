حماس اختلاف با ابومازن را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، " سامي ابوزهري" سخنگوي حماس تصريح كرد: برخي مسئولان فلسطيني تلاش مي كنند تافضاي بين جنبش حماس و رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين را با اظهارات خود متشنج و بحراني كنند .

وي درجمع خبرنگاران گفت:آنچه كه عصر روز گذشته ميان ابومازن و اسماعيل هنيه مامور تشكيل كابينه اتفاق افتاد اجراي پروتكل ها بود.

سخنگوي حماس تاكيد كرد : دولت آينده فلسطيني مشروعيت برنامه هاي خود را از مجلس قانونگذاري فلسطين مي گيرد.

يك مسئول تشكيلات خودگردان فلسطين به خبرگزاري فرانسه گفت: ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين برنامه هاي دولت اسماعيل هنيه مامور تشكيل كابينه را رد كرد زيرا اين برنامه ها با درخواست جامعه بين المللي و تعهدات سازمان آزادي بخش فلسطين به صلح همسويي و مطابقت ندارد.

اين منبع كه خواست نامش ذكر نشود تصريح كرد : رئيس تشكيلات خودگردان برنامه اسماعيل هنيه را كه روز جمعه ارائه نمود رد كرده وبه وي يك مهلت دوهفته اي داده تا برنامه دولت آينده فلسطين را طورتعديل و اصلاح كند كه مورد قبول جامعه بين المللي واقع شود و با برنامه هاي ابومازن همسويي داشته باشد.

به گفته اين مسئول تشكيلات خودگردان فلسطين، برنامه ابومازن بدين شرح است كه به صلح به عنوان اساس يك راه حل بين دو طرف باشد و مذاكرات تنها راه حل براي مشكلات فيمابين مورد توجه باشد وهمچنين به تعهدات سازمان آزادي بخش فلسطين پايبند باشد

توافقنامه اسلو بين اسرائيل و سازمان آزادي بخش فلسطين امضا شده است .