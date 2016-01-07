جشنواره«شناسایی الگوهای مستندسازی عملکرد» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان محمد حسینی درباره برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره «شناسایی الگوهای برتر ارایه گزارش و مستندسازی عملکرد دستگاههای اجرایی» با هدف تعامل و همفکری به منظور شناخت بهترین روشها و الگوهای نوین درخصوص مستندسازی فعالیت ها و فرآیندهای کاری دستگاه های اجرایی و توانایی ارایه مؤثر عملکردها شکل گرفته است.

وی افزود: این جشنواره از روز شنبه نوزدهم دی ماه در بازه زمانی یک ماهه برگزار می شود.

حسینی در خصوص نحوه اجرای این جشنواره توضیح داد: دستگاه های اجرایی شرکت کننده ضمن ارایه مستندات در قالب های فرم های مشخص به دبیرخانه جشنواره، باید در برابر هیئت داوران گزارش عملکرد خود را ارایه کنند.

وی تاکید کرد: لازم است تا شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی تدوین الگوی تلفیقی برای مستندسازی و ارایه گزارش عملکرد نیز شرکت کنند.

دبیر این جشنواره خاطرنشان کرد: از دستگاه های برتر در مراسم اختتامیه با حضور استاندار گیلان و برخی از مقامات کشوری در ایام الله دهه مبارک فجر تقدیر به عمل می آید.