حفر تونل «چری» مشکلات تردد در کوهرنگ را برطرف می کند

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حفر و بهره برداری از تونل «چری» مشکلات تردد در شهرستان کوهرنگ را در فصل زمستان بر طرف می کند، اظهار داشت: طول این تونل سه هزار و ۴۰۰ متر است.

وی با اشاره به اینکه با حفر این تونل، تردد در مسیر ارتباطی شهرکرد - مسجد سلیمان و شهرکرد - بازفت بسیار راحت تر و بدون مشکل انجام می شود، عنوان کرد: حفر این تونل موجب حذف گردنه چری می شود و ۱۱ کیلومتر از سخت ترین مسیر های ترددی در استان و کشور حذف می شود.

حفر تونل چری به زودی انجام شود

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در تلاش هستیم حفر این تونل به زودی انجام شود و اعتبارات قابل توجه به ساخت این تونل اختصاص پیدا کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: گردنه چری به واسطه قرار گرفتن در ارتفاعات و برف گیر بودن همه ساله در فصل زمستان در پی اولین بارش بسته می شود و مشکلات بسیاری برای مسافران این محور ایجاد می کند.

قاسم سلیمانی دشتکی دشتکی ادامه داد: امسال تاکنون این گردنه به واسطه بارش و سقوط بهمن چند بار بسته اشت که با تلاش های شبانه روزی راهداران بازگشایی شده است.

نوسازی تجهیزات برف روبی در این منطقه مورد توجه قرار می گیرد

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: یکی از مشکلات مهم در شهرستان کوهرنگ فرسوده بودن دستگاه ها و خودروهای برف روب است که در تلاش هستیم دو میلیارد تومان برای نوسازی تجهیزات برف روبی به این منطقه اختصاص دهیم.

وی اظهار داشت: توسعه راه های ارتباطی و چهار خطه کردن آن ها نقش مهمی در خارج کردن استان چهارمحال و بختیاری از بن بست دارد و یکی از مهمترین اولویت اصلی توسعه ای دولت در این استان است.

شهرستان کوهرنگ یکی از شهرستان های برف گیر کشور است که در غرب استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و استان چهارمحال و بختیاری از طریق این شهرستان با استان خوزستان و لرستان ارتباط دارد.

کوهرنگ در فاصله ۹۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و هم اکنون ارتفاع برف در نقاط مرتفع آن به بیش از ۴ متر رسیده است.