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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۰۷

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی:

واردات بی‌رویه به اقتصاد کشور ضربه می‌زند

واردات بی‌رویه به اقتصاد کشور ضربه می‌زند

زنجان- نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه واردات بی‌رویه به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و این امر خود را در فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به اینکه به محصولات کشاورزی روستاییان خسارت واردشده از طریق بیمه پرداخت‌نشده است، افزود: کشاورزان و دامداران تحت‌فشار هستند و باید خسارت‌های را که از قبل  سرمازدگی و خشکسالی بوده به کشاورزان پرداخت شود.

وی گازرسانی به روستاهای استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: طی دو سال گذشته اقدامات خوبی در بحث گازرسانی به روستاها انجام‌شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه واردات بی‌رویه ضربه مهلکی را به واحدهای تولیدی وارد می‌کند گفت: متأسفانه ما با رکود مواجه هستیم.

اسماعیلی تأکید کرد: متأسفانه واردات بی‌رویه به اقتصاد کشور ضربه می‌زند  و این امر خود را در فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی نه تنها در کشور بلکه در استان هم به عینه مشاهده می‌شود.

وی افزود: ورود واردات به کشور عامل مهم در فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به برگزاری ۲ انتخابات حساس در کشور اشاره کرد و گفت: حضور مردم در انتخابات بسیار مهم است و باید در انتخابات پیش رو هم مردم با حضور خود را صحنه انتخابات اعتماد خود را به‌نظام نشان بدهند.

اسماعیلی افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات اعتماد مردم را به‌نظام نشان می‌دهد و باید این مهم تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه سیستم اداری مشکلات دارد گفت: مدیران باید نسبت به تکریم و رضایت ارباب‌رجوع تلاش کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: رضایت مردم از دستگاه‌های اجرایی موجب تقویت نظام است.

کد مطلب 3019394

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