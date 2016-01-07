به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به اینکه به محصولات کشاورزی روستاییان خسارت واردشده از طریق بیمه پرداخت‌نشده است، افزود: کشاورزان و دامداران تحت‌فشار هستند و باید خسارت‌های را که از قبل سرمازدگی و خشکسالی بوده به کشاورزان پرداخت شود.

وی گازرسانی به روستاهای استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: طی دو سال گذشته اقدامات خوبی در بحث گازرسانی به روستاها انجام‌شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه واردات بی‌رویه ضربه مهلکی را به واحدهای تولیدی وارد می‌کند گفت: متأسفانه ما با رکود مواجه هستیم.

اسماعیلی تأکید کرد: متأسفانه واردات بی‌رویه به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و این امر خود را در فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی نه تنها در کشور بلکه در استان هم به عینه مشاهده می‌شود.

وی افزود: ورود واردات به کشور عامل مهم در فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به برگزاری ۲ انتخابات حساس در کشور اشاره کرد و گفت: حضور مردم در انتخابات بسیار مهم است و باید در انتخابات پیش رو هم مردم با حضور خود را صحنه انتخابات اعتماد خود را به‌نظام نشان بدهند.

اسماعیلی افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات اعتماد مردم را به‌نظام نشان می‌دهد و باید این مهم تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه سیستم اداری مشکلات دارد گفت: مدیران باید نسبت به تکریم و رضایت ارباب‌رجوع تلاش کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: رضایت مردم از دستگاه‌های اجرایی موجب تقویت نظام است.