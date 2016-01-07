جشنواره الگوهای برتر در پنج منطقه مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قیصری ظهر پنجشنبه در همایش شورای راهبردی دانش‌آموزی در ساری از شکل‌گیری شورای راهبردی دانش‌آموزی در استان خبر داد و گفت: جشنواره‌ای قرار است طراحی شود تا آن را به مدارس تعمیم دهیم و این جشنواره‌های مربیان و الگوهای برتر بر اساس نیاز منطقه در پنج منطقه اجرایی می‌شود.

وی یادآور شد: در پایان این جشنواره‌ها دو منطقه به مرحله استانی راه می‌یابند و مربیان از این جشنواره‌ها به مرحله کشوری راه می‌یابند.

قیصری بابیان اینکه مربیان دغدغه دارند بیان داشت: مربیان کانون‌ها باید موردتوجه قرار گیرند و به شورای راهبردی دانش‌آموزی توجه اساسی شود.

وی با عنوان اینکه در مازندران باید شورای راهبردی دانش‌آموزی تقویت شوند گفت: این شورا باید با برگزاری نشست‌های مختلف، برنامه‌های موردنیاز را برای ارتقای وضعیت پرورش احصاء کنند.

وی تربیت اجتماعی به دانش آموزان را هدف اصلی سازمان دانش‌آموزی بیان کرد و نقش مربیان را در این حوزه بسیار مهم برشمرد.