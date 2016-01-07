به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ کاظم لطفیان بعداز ظهر پنج‌شنبه در گردهمایی آموزش آرایشگران زنانه در بیرجند گفت: آراستگی مرد و زن یکی از مسائل مهمی است که اسلام به آن اهتمام ویژه‌ای داشته و از آن در زمره حقوق اعضای خانواده به شمار آورده است.

وی با انتقاد از جابجایی این مسئله در محیط خانواده و بیرون از آن، اظهار کرد: در فرهنگ ما به‌جای اینکه آراستگی واقعی در محیط خانه انجام شود، آن را در محیط خارج از منزل به رخ می‌کشند.

حجت‌الاسلام لطفیان با بیان اینکه این در حالی است که هم در خانه و در هم در بیرون ضرورت دارد به‌عنوان مسلمان آراسته باشیم، افزود: زن و مرد هرچه در محیط خانه آراسته باشند، آسیب‌های اجتماعی کاهش می یابد و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز از بین می‌رود.

وی خطاب به قشر آرایشگر جامعه، بیان کرد: در فقه اسلامی فریب‌کاری به‌شدت نکوهش شده، بنا براین نباید با تغییر چهره افراد، زمینه فریب آنان در جامعه فراهم شود.

حجت‌الاسلام لطفیان با اشاره به آیات قران پیرامون آراستگی، بیان کرد: آرایشگران افرادی بدیع، مبتکر و نوآور بوده و باید در انجام وظایفشان، دستورات خداوند را نیز در نظر بگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: عدم اهتمام به مسائل مهم در محیط منزل باعث افزایش آسیب‌ها و فروپاشی خانواده‌ها شده است.

حجت‌الاسلام لطفیان با بیان اینکه شخصیت افراد صفات و ویژگی‌هایش است، اظهار کرد: شخصیت افراد تجلی در رفتار او دارد بنا براین محیط خانه، جامعه، مدرسه، کار و دوستان در شکل‌گیری شخصیت‌های آدمی اثرگذار است