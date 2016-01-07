برگزاری آخرین تمرین امید در امارات/ ملی پوشان فردا به قطر می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، در تمرین نوبت صبح تیم امید که در زمین چمن باشگاه ایرانیان برگزار شد، بازیکنان زیر نظر کن استید به ریکاوری پرداختند. بازیکنان بعد از نرم دوی در گروه‌های دو و سه نفره، به انجام کارهای کششی پرداختند. روزبه چشمی که از ناحیه بینی مصدومیت دارد، بصورت اختصاصی زیر نظر طباطبایی به انجام کارهای کششی پرداخت.

نکته قابل توجه تمرین امروز صبح، حضور کودکان خردسال مهد کودک و پیش دبستانی باشگاه ایرانیان دوبی در تمرین امروز تیم امید که با فریاد ایران و خواندن سرود ایران به تشویق تیم امید پرداختند. بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم امید که استقبال گرمی از کودکان داشتند به پاس احترام، از کودکان خردسال خواستند که به زمین چمن بیایند و عکسی را به یادگار با تیم ایران بگیرند.

بازیکنان تیم امید عصر امروز به استراحت خواهند پرداخت و ساعت ۱۱ صبح فردا عازم دوحه قطر خواهند شد.