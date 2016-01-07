  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

با حضور اعضای جامعه قرآنی؛

پیکر «حمید رضا عباسی»قاری بین المللی قرآن در مشهد تشییع شد

پیکر «حمید رضا عباسی»قاری بین المللی قرآن در مشهد تشییع شد

مشهد- پیکر مرحوم«حمیدرضا عباسی» قاری بین المللی قرآن روز پنجشنبه با حضور اعضای جامعه قرآنی و جمعی از ذاکران و مداحان اهل بین(ع) در مشهد مقدس تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح پنجشنبه با حضور رئیس سازمان دارالقرآن کشور و جمع کثیری از قاریان و مداحان در محل حسینیه پیروان دین نبوی برگزار شد پیکر مرحوم حمید رضا عباسی با حضور اقشار مختلف مردم تا حرم رضوی تشییع شد.

پیکر مرحوم عباسی داور و قاری بین المللی پس از طواف در حرم رضوی و اقامه نماز میت در میان حزن و اندوه شرکت کنندگان در جوار مرقد «محسن حسنی کارگر»قاری بین المللی قرآن و جانباخته در فاجعه منا در صحن جمهوری اسلامی حرم رضوی به خاک سپرده شد.

مرحوم حمید رضا عباسی قاری بین المللی نهم دی ماه در حال بازگشت از مسابقات کشوری سمنان بر اثر سانحه رانندگی در محور مشهد- نیشابور دچار ضربه مغزی شد و پس از یک هفته جدال با مرگ در بیمارستان طالقانی مشهد در نهایت چشم از جهان فرو بست.

کد مطلب 3019399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت نماید انشا الله
    • س.ق ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با رفتنش دلهامون رو به آتیش کشید. روحش شاد
    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      استاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها