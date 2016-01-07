پیکر «حمید رضا عباسی»قاری بین المللی قرآن در مشهد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح پنجشنبه با حضور رئیس سازمان دارالقرآن کشور و جمع کثیری از قاریان و مداحان در محل حسینیه پیروان دین نبوی برگزار شد پیکر مرحوم حمید رضا عباسی با حضور اقشار مختلف مردم تا حرم رضوی تشییع شد.

پیکر مرحوم عباسی داور و قاری بین المللی پس از طواف در حرم رضوی و اقامه نماز میت در میان حزن و اندوه شرکت کنندگان در جوار مرقد «محسن حسنی کارگر»قاری بین المللی قرآن و جانباخته در فاجعه منا در صحن جمهوری اسلامی حرم رضوی به خاک سپرده شد.

مرحوم حمید رضا عباسی قاری بین المللی نهم دی ماه در حال بازگشت از مسابقات کشوری سمنان بر اثر سانحه رانندگی در محور مشهد- نیشابور دچار ضربه مغزی شد و پس از یک هفته جدال با مرگ در بیمارستان طالقانی مشهد در نهایت چشم از جهان فرو بست.