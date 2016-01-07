به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری پیش از ظهر پنجشنبه در اولین کارگروه نظارت بر پروژه‌های عمرانی عسلویه با اشاره به این که نظارت‌ها باید سریع و به موقع باشد اظهار کرد: پیشگیری از بروز حوادث و اتفاقات مهم‌ترین هدف در نظارت‌ها است و نیاز به یک کار گروهی و عزم جدی در انجام آن دارد.

وی با بیان اینکه توجه به شرایط خاص محیطی و اقلیمی منطقه در بررسی و نظارت‌ها باید لحاظ شود، تصریح کرد: حسن انجام درست پیش‌بینی‌ها و در نظر گرفتن شاخص‌های کمی و کیفی باید منجر به کاهش خطرات و آسیب‌ها در بروز حوادت شود.

فرماندار عسلویه با اشاره انجام درست وظایف ناظران در بررسی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: داشتن احساس مسئولیت در نظارت باید سرلوحه کاری تمام افرادی باشد که مشغول کار نظارت بر روی پروژها هستند.

نادری با بیان اینکه در این حوزه حرکت جدیدی باید صورت بگیرد گفت: مردم ناظران اصلی جریان نظارت بر کار همه مسئولان هستند و همیشه باید این رویکرد سرلوحه عملکرد آنان در همه حوزها باشد تا احساس رضایتمندی و اطمینان خاطر در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.