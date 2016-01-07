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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۹

هواشناسی البرز پیش‌بینی کرد:

آسمان البرز فردا برفی می‌شود/احتمال کولاک برف در ارتفاعات

آسمان البرز فردا برفی می‌شود/احتمال کولاک برف در ارتفاعات

کرج - هواشناسی استان البرز، برای استان آسمانی برفی و بارانی، کولاک برف و اختلال در تردد محورهای کوهستانی را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آخرين داده ها و نقشه های پيش يابی هواشناسی بيانگر ورود يک سامانه جوی بارشی از فردا، جمعه از غرب به كشور است به طوری كه اين سامانه بارشی به تدريج استان البرز را تحت تأثير قرار خواهد داد.

رحمانیان در ادامه به پيامدهای ورود اين سامانه بارشی به استان اشاره کرد و گفت: آسمان استان از بعد از ظهر فردا، جمعه نيمه ابری تا ابری، در شب به تدريج با بارش باران و برف و در پاره ای نقاط مه آلود خواهد بود اين شرايط تا روز يكشنبه تدام خواهد داشت و در روز يكشنبه وزش باد شديد نيز دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز خاطرنشان کرد: در اين مدت در جاده های كوهستانی استان بارش برف، گاهی وزش باد و كولاک برف پيش بينی می‌شود كه پيامد آن لغزندگی جاده و كاهش ديد افقی به سبب مه غليظ و بارش برف خواهد بود.

رحمانیان در پایان برای اجتناب از اختلال در حمل و نقل جاده ای و حفظ ايمنی در مسيرهای اعلام شده، توصيه کرد: شهروندان اقدامات لازم را انجام دهند.

کد مطلب 3019403

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