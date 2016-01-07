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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

با حضور خانواده شهدا و مردم شهیدپرور خراسان؛

پیکر هشت شهید مدافع حرم در مشهد مقدس تشییع شد

پیکر هشت شهید مدافع حرم در مشهد مقدس تشییع شد

مشهد- پیکر های پاک و مطهر هشت شهید مدافع حرم با حضور اقشار مختلف مردم و شهیدپرور مشهد مقدس صبح پنجشنبه تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح پنجشنبه از مقابل مهدیه مشهد و با حضور آحاد مختلف مردم برگزار شد پیکر هشت شهید مدافع حرم که در جنوب سوریه به شهادت رسیده بودند طی مراسمی تشییع شد.

پیکر هشت شهید مدافع حرم از جمله محمدجواد رضایی، علی مرادی، احمد جعفری، حسین فدایی، جواد حسنی، حسن حیدری و حسن رحیمی تا حرم رضوی و در میان حزن و اندوه مردم مشایعت شد.

همچنین پیکر شهدای مدافع حرم پس از طواف در حرم رضوی و اقامه نماز میت توسط آیت الله علم الهدی در صحن آزادی برای خاکسپاری به گلزار شهدای بهشت رضا(ع) انتقال داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از میان شهدای خاکسپاری شده که در دی ماه جاری در سوریه به شهادت رسیده بودند شهید سید محمدجاوید حسینی که فروردین ماه گذشته در جنوب سوریه به شهادت رسیده بود هویتش پس از آزمایش دی. ان. ای احراز و پیکر مطهرش شناسایی شد.

کد مطلب 3019406

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