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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۲

در نشست هیئت امناء خانه ریاضیات کرمانشاه مطرح شد:

ریاضیات ازعلوم کابردی در توسعه کشور است/لزوم توجه به خانه ریاضیات

ریاضیات ازعلوم کابردی در توسعه کشور است/لزوم توجه به خانه ریاضیات

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه گفت: ریاضیات یکی از دانش‌های بسیار مهم و کاربردی برای توسعه و اعتلای کشور است و لزوم توجه به این دانش بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر در  نشست هیات امناء خانه ریاضیات که پیش از ظهر امروز پنجشنبه در کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت دانش ریاضی در زندگی اظهار داشت: ریاضیات یکی از دانش های بسیار مهم و کاربردی برای توسعه و اعتلای کشور است و لزوم توجه به این دانش بیش از پیش احساس می‌شود.

فرماندار کرمانشاه از آمادگی برای حمایت از خانه ریاضیات کرمانشاه خبر داد و افزود: تا زمانیکه مکانی ثابت برای خانه ریاضیات اختصاص یابد امکان برگزاری جلسات این نهاد در محل فرمانداری کرمانشاه وجود  دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در این نشست دانش ریاضی را پایه علوم مختلف دانست و عنوان کرد: باید بیش از پیش به ین دانش توجه شود و حمایت های لازم از خانه ریاضیات  نیز به عمل آید.

خسرو شهبازی در پایان گفت: امیدوایم جایگاه دانش ریاضی در استان کرمانشاه اعتلا یابد و در این راستا از هر کمکی در حد توان دریغ نخواهیم کرد.

 

کد مطلب 3019411

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