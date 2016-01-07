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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱:۰۹

فرماندار کرمانشاه خبر داد:

مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به رای بازگشت ۲ عضو شورای شهر

مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به رای بازگشت ۲ عضو شورای شهر

کرمانشاه - فرماندار کرمانشاه گفت: مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به رای شعبه نخست دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای حکم سلب عضویت دو عضو شورای شهر تعیین شده است.

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر از صادر شدن رای شعبه نخست دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای حکم سلب عضویت رضا زین الدین و رضا حیدریان از شورای شهر کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: پیش از این رای بر توقف اجرای حکم سلب عضویت دو فرد نامبرده از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده بود و اکنون در مفاد رای از سوی شعبه نخست دیوان عدالت اداری آمده که شکایت هیئت حل اختلاف در خصوص سلب عضویت دو عضو شورا مردود است.

رنجبر ادامه داد: بعد از رسیدگی به این پرونده رای دیوان صادر و اجرای حکم سلب عضویت رضا حیدریان و  رضا زین الدین متوقف و نیز شکایت فرد علی البدل مبنی بر غیرقانونی بودن حکم توقف اجرای حکم سلب عضویت دو فرد نامبرده نیز رد شد.

فرماندار کرمانشاه بیان کرد: در ادامه حکم آمده است که شکات می‌توانند ظرف ۲۰ روز به مفاد رای اعتراض داشته باشند و رای قابل تجدید نظر است.

وی افزود: شکات در صورت اعتراض می توانند اعتراض خود به مفاد رای را ظرف مدت ۲۰ روز به شعب تجدید نظر دیوان ارائه کنند.

رنجبر گفت: حکم صادره از طریق وزارت کشور به استانداری کرمانشاه و از طریق استانداری به فرمانداری ارسال شده و ما نیز به شورا اعلام کردیم.

کد مطلب 3019413

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