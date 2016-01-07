مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به رای بازگشت ۲ عضو شورای شهر

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر از صادر شدن رای شعبه نخست دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای حکم سلب عضویت رضا زین الدین و رضا حیدریان از شورای شهر کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: پیش از این رای بر توقف اجرای حکم سلب عضویت دو فرد نامبرده از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده بود و اکنون در مفاد رای از سوی شعبه نخست دیوان عدالت اداری آمده که شکایت هیئت حل اختلاف در خصوص سلب عضویت دو عضو شورا مردود است.

رنجبر ادامه داد: بعد از رسیدگی به این پرونده رای دیوان صادر و اجرای حکم سلب عضویت رضا حیدریان و رضا زین الدین متوقف و نیز شکایت فرد علی البدل مبنی بر غیرقانونی بودن حکم توقف اجرای حکم سلب عضویت دو فرد نامبرده نیز رد شد.

فرماندار کرمانشاه بیان کرد: در ادامه حکم آمده است که شکات می‌توانند ظرف ۲۰ روز به مفاد رای اعتراض داشته باشند و رای قابل تجدید نظر است.

وی افزود: شکات در صورت اعتراض می توانند اعتراض خود به مفاد رای را ظرف مدت ۲۰ روز به شعب تجدید نظر دیوان ارائه کنند.

رنجبر گفت: حکم صادره از طریق وزارت کشور به استانداری کرمانشاه و از طریق استانداری به فرمانداری ارسال شده و ما نیز به شورا اعلام کردیم.