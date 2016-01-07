خون شیخ نمر به تشیع عزت می بخشد/ترور در نفس مکتب وهابیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت شیخ نمر، با ذکر این سوال که چرا برای یک شیخ عربستانی گرد هم می آییم و در رسای او سخن می گوییم؟، افزود: کشتن یک شیخ بزرگ و عالم، به نام نمر، کشتن یک شیخ نیست بلکه اعلام جنگ با تشیع است.

وی با بیان اینکه شهادت شیخ نمر آغاز و پایان این جنگ نیست، اظهار کرد: شیعه کشی های زیادی در تاریخ بوده اما سالها بود که شیعه کشی اتفاق نمی افتاد و کشتن شیخ نمر شاید آغازی برای کشتن شیعیان شرق عربستان باشد.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: شاید بیداری جامعه جهانی بتواند جلوی این وحشیگری و خیره سری آل سعود را بگیرد.

وی برگزاری این مراسم را آیینی برای بیداری و یادکردی از شهادت دانست و اظهار داشت: در تاریخ بسیار دیده ایم که هر شیعه ای که کشته شد، خداوند به جامعه شیعی هویت و عزت داد و خون شیخ نمر آینده شرق عربستان را تضمین خواهد کرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: خون پاک سید الشهداء و اولاد او زمینه را برای فروپاشی آل امیه فراهم آورد و خدا از خون شیخ نمر هم نخواهد گذشت.

آیت الله ملک حسینی گفت: خون شیخ نمر مجدی برای شیعه و سقوطی برای کسانی است که این خون را به ناحق ریخته اند.

وی ولی دم شیخ نمر را تنها فرزندان او و شیعیان عربستان ندانست و افزود: همه شیعیان جهان اولیای دم هستند و این جلسه نیز جلسه اولیای دم اوست.

نماینده ولی فقیه همچنین یادی از شیخ زکزاکی کرد و گفت: او مسلمان زاده و شیعه زاده نبود و به اسلام تشیع گرایش پیدا کرد و 25 میلیون نفر از مردم نیجریه به واسطه او به اسلام و تشیع گرویدند.

وی با بیان اینکه دشمن خیال می کند با کشتن و به زندان انداختن این افراد عزت را می کشد، تصریح کرد: شیعه همیشه چنین خونهایی داده است و اینها رمزعزت تشیع هستند.

آیت الله ملک حسینی همچنین با بیان اینکه ترور در نفس مکتب وهابیت است، اظهار کرد: امروز تعجب ندارد که آل سعود حامیان اصلی تروریستها هستند.