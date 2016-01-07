به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی امروز در نشست مشترک دبیر شورای عالی فضای مجازی با مدیران حوزه‌های علمیه خواهران، گزارشی از فعالیت‌های این مرکز حوزوی ارائه کرد و اظهار داشت: حدود ۵۰۰ مدرسه علمیه در سراسر کشور زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اداره می‌شود.

وی گفت: حدود ۸۰ هزار طلبه خواهر در مدارس علمیه مشغول تحصیل هستند و حدود ۹۰ هزار طلبه از این مدارس دانش آموخته شده و در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در حال فعالیت هستند.

به گفته مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، یک سوم از خواهران طلبه در یک سوم از مدارس کشور به صورت روزانه برای اقامه نماز جماعت، بیان احکام و مشاوره حضور دارند.

وی با اشاره به فعالیت تدریسی ۱۲ هزار نفر از خواهران طلبه در مدارس آموزش و پرورش، گفت: خواهران طلبه نشان داده‌اند که در عرصه پژوهش، آموزش و تولید علم موفق بوده‌اند.

حجت‌الاسلام جمشیدی با بیان اینکه خواهران طلبه در زمینه حضور در فضای مجازی، پیشتاز هستند، اظهار داشت: در حال حاضر ۶ هزار طلبه وبلاگ نویس داریم که بزرگ‌ترین تجمع وبلاگ نویسان در سامانه کوثر موجود است.

وی ادامه داد: شبکه کوثرنت نیز بزرگ‌ترین شبکه مجازی دینی کشور است که بیش از ۶۰ هزار کاربر دارد. در این شبکه هم مسائل آموزشی، پژوهشی و... را پیگیری می‌کنیم و هم تمرینی برای ورود طلاب به فضای مجازی است.

هر طلبه یک وبلاگ

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به تدوین برنامه ۵ ساله فعالیت طلاب و اساتید حوزه علمیه خواهران در فضای مجازی، تاکید کرد: پیش بینی شده که در پایان این برنامه ۵ ساله، هر طلبه یک وبلاگ داشته باشد. علاوه بر این ۱۵ هزار نفر از اساتید و کادر حوزه علمیه خواهران به این جمع اضافه می‌شوند.

به گفته حجت‌الاسلام جمشیدی، فضای مجازی برای خواهران طلبه فرصت مغتنمی است و اگر حضور در عرصه فضای مجازی حساب شده و کنترل شده باشد می‌تواند موثر واقع شود.

وی مرکز داده امین را افتخاری برای حوزه علمیه قم دانست و تاکید کرد: مدیریت، طراحی و اجرای این پروژه توسط همکاران ما در حوزه‌های علمیه خواهران انجام شده است.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه ظرفیت عمیقی در تولید محتوا دارند، از برگزاری ۵۳۰ کرسی آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و تاکید کرد: استعداد و انگیزه خواهران طلبه بسیار زیاد است.