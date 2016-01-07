جریان سازی فرهنگی راهبرد اساسی سازمان دانش آموزی است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر دهقانی ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش شورای راهبردی دانش‌آموزش در ساری افزود:همه دانش‌آموزان و مربیان عضو تشکیلات باید در مسائل فرهنگی مشارکت کنند و تاکنون هشت میلیون دانش‌آموز به سفرهای سرزمین وحی اعزام شدند.

وی اظهار داشت: در حوزه عتبات نیز با قراردادهایی که در حال انعقاد هستیم به گونه ای عمل می کنیم تا دانش آموزان و مربیان به این سفر اعزام شوند و شمار کاروان های زیارتی را افزایش خواهیم داد.

وی بابیان اینکه به‌رغم مشکلات فراروی این سازمان باید نسبت به خلاق سازی دانش‌آموزان اقدام کنند، با تأکید بر اینکه، دانش‌آموزان باید خلاق و سازنده تبدیل شوند و کسانی که نقد می‌کنند باید راهکار سازنده داشته باشد، وجود سازمان را متکی به اعضا و مربیان دانست.

وی بابیان اینکه امروز در فصل جدید سازمان دانش‌آموزی به اعتماد و باورسازی نیاز داریم تصریح کرد: امروز نظر ریاست جمهوری نیز تقویت سازمان دانش‌آموزی است زیرا این سازمان متولی تربیت اجتماعی است.

دهقانی از سازمان دانش‌آموزی به‌عنوان بهار آموزش‌وپرورش یادکرد و گفت: شریان حیاتی سازمان دانش‌آموزی، دانش‌آموزی است ازاین‌رو توزیع کمی و کیفی تشکیلات مهم‌ترین راهبرد است.

معاون سازمان دانش‌آموزی کشور یادآور شد: در این راستا، باید ساختار تشکیلاتی سازمان دانش‌آموزی تقویت شود و به نیازمندی‌های فراروی آن توجه اساسی شود.

وی با تأکید بر اینکه تا افق ۱۴۰۴ باید نیمی از دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان دانش‌آموزی قرار گیرند یادآور شد: برنامه، اعتبار، زیرساخت و نیروی انسانی مهم‌ترین عنصر برای کیفی سازی سازمان دانش‌آموزی است.

دهقانی ادامه داد: در راستای کیفی بخشی سازمان باید اساس را نیروی انسانی قرار دهیم زیرا اگر بخواهیم به توسعه یابیم باید به نیروی انسانی توجه کنیم.

وی توسعه تعاملات بین‌المللی را از دیگر راهبردهای سازمان دانش‌آموزی بیان کرد و گفت: در این راستا، چهار اردوی کشوری برگزار می‌شود و برگزاری اردوهای بین‌المللی در کشورهای مسلمان نیز از دیگر برنامه‌هاست.

وی تربیت نیروهای توانمند و کارآمدی را از دیگر راهبردها برشمرد و گفت: از اینرو در سال آینده نقش مربی و یاور مربی در سازمان دانش آموزی تغییر داده می شود.

معاون فعالیت‌های دانش‌آموزی سازمان دانش‌آموزی کشور، از طلب ۹ میلیارد تومانی این سازمان خبر داد و گفت: ۱.۵ میلیارد تومان آن به‌تازگی جذب‌شده است.

وی کل اعتبارات تخصیصی دولت به سازمان دانش آموزی را دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بیان کرد و گفت: این درحالی است که برگزاری یک اردوی دانش آموزی ۱.۵ میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد.