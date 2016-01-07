نمایش «کالج» در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین فیلم از بخش سینمای صامت دوره چهل و دوم سینما تک در زمستان ۹۴، فیلم «کالج» به کارگردانی باستر کیتون و جیمز دبلیو هورن، محصول سال ۱۹۲۷ به مدت ۸۶ دقیقه است که روز شنبه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۷ در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

کیتون در این فیلم نقش رونالد را بازی می‌کند، دانشجویی درسخوان که هنگام سخنرانی در مراسم فارغ‌التحصیلی خشمِ تمامی یک سالِ تحصیلش را با تمسخر کردن ورزشکاران کالج بیرون می‌ریزد. در بین دانشجویان دختری هست که رونالد به او توجه خاصی دارد و دوستش دارد. دخترک بعد از مراسم با حالتی آشفته و عصبانی ناگهان به سمت رونالد می‌رود و با نگاهی سرد و لحنی تلخ عنوان می‌کند که دیگر به رونالد علاقه ندارد مگر این که وی به ورزش علاقمند شود. رونالد تصمیم می‌گیرد تا دل دختر را دوباره به دست بیاورد و...

علاقه مندان می توانند برای استفاده از برنامه‌های نمایش فیلم به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.