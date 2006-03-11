جنگلهاي شمال در كابوس آتش سوزي هاي نوروزي / گزارش مهر از وضعيت امكانات مقابله با حريق هاي احتمالي در جنگلهاي شمال ايران

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، وقوع چند ده حريق گسترده طي 2 ماه گذشته در سطح جنگلهاي شمال ، نه تنها باعث تخريب صدها هكتار از مراتع و جنگلهاي كشور شده كه اين سئوال را مطرح مي كند كه دليل بروز اين گونه آتش سوزي ها چيست و تا چه حد مي توان از بروز آنها جلوگيري به ويژه در ايام نوروز جلوگيري كرد.

سرپرست اداره كل منابع طبيعي استان گلستان با اشاره به اينكه انباشت برگ هاي خشك در سطح جنگل باعث شده تا شرايط مناسبي براي وقوع حريق در اين مناطق فراهم شود گفت: هواي منطقه بسيار گرم و مواد لازم جهت اشتعال نيز فراهم كرده و به دنبال بي احتياطي برخي افراد در 26 نقطه به همين طريق حريق روي داد.

دكتر قربان شهرياري مديركل محيط زيست استان گلستان نيز با بيان اينكه حريق هاي به وجود آمده طي اين مدت صدها كيلومتر وسعت داشته ، تاكيد كرد: بر اساس بررسي هاي كارشناسي ، دليل تمامي اين آتش سوزيها بي احتياطي انساني بوده است.

به گفته وي ، علت وقوع حريق در اين نقاط ، عامل انساني اعم از سهل انگاري افراد بومي ، تخريب كنندگان جنگل ها و افرادي بوده اند كه براي گذران اوقات فراغت به جنگل رفته و آتش را به خوبي خاموش نكرده اند.

شهرياري در مورد بيشترين گونه هاي خسارت ديده در اين حريقها گفت: بيشترين گونه هاي مناطق سانحه ديده از نوع ممرز ، انجيري و راش بوده اند اما از رقم ريالي خسارت اطلاعات در دست نيست.

رئيس ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان مازندران ، علت وقوع اكثر اين حوادث را گرماي زياد ، رطوبت كم ، فشار باد ، حضور مردم ، شكارچيان و دامداران در منطقه و بي احتياطي افراد عنوان كرد.

صفوي گفت: خوشبختانه اين حوادث در محل منازل مسكوني اتفاق نيفتاده و گرنه بايد منتظر حوادث دلخراش ديگري نيز بود.

به گزارش خبرنگار مهر ، بي شك براي اطفاي حريقهاي با ابعادي چنين وسيع نياز به امكانات انساني و تجهيزات فراواني است اما استانهاي شمالي كشور تا چه ميزان مجهز به اين امكانات هستند.

مديركل محيط زيست استان گلستان با اشاره به كمبود امكانات اين سازمان و سازمانهاي مرتبط براي اطفاي حريق در جنگلهاي شمال كشور ، گفت: در حال حاضر امكانات سازمانهاي دست اندركار در حد بيل و لودر است و از داشتن امكانات ضروري براي خاموش كردن آتش بي بهره اند.

وي همچنين از عدم وجود نيروي انساني تعليم ديده خبر داد و افزود: در صورت وجود تجهيزات استاندارد و مناسب ، امروز بسياري از جنگلهايي كه در آتش سوزيهاي اخير يا قديمي تر از بين رفته اند ، هنوز سالم و شاداب بودند.

شهرياري ادامه داد: البته پس از چند حريق بزرگ اخير كه باعث از بين رفتن حجم بالايي از جنگلهاي گلستان شد ، قرار شده امكاناتي در اختيار سازمان منابع طبيعي استان و سازمان ستاد حوادث غير مترقبه گلستان قرار گيرد و نيروهايي براي اين منظور تربيت شوند اما فكر نمي كنم امكانات مزبور وسائل پيشرفته اي باشد.

مديركل محيط زيست استان گلستان با اشاره به قولي كه مسئولان كشوري براي تعليم نيروي انساني اين استان به منظور مبارزه با آتش سوزي جنگلها داده اند ، تصريح كرد: در حال حاضر عمليات خاموش كردن آتش جنگلها توسط نيروهاي نظامي و مردم داوطلب و با بيل و چوب و سنگ انجام مي شود.

وي ضمن انتقاد از اقدامات مقطعي مراجع مرتبط ، خواستار اختصاص بودجه مناسب براي اين مسئله شد.

رئيس ستاد حادث و سوانح غير مترقبه استان مازندران نيز با اشاره به كمبود امكانات موجود براي مقابله با اين قبيل حريقها گفت: در برخي از اين حريقها به دليل كمبود نيرو و امكانات از يك سو و وسعت آنها و همينطور شرايط خاص جوي ، از نيروهاي امدادي ارتش ، سپاه و بسيج و نيروهاي بومي منطقه نيز كمك گرفته شده است.

وي در مورد طرحهاي نوروزي اطفاي حريق در جنگلهاي شمال كشور گفت: تمامي امكانات در ايام نوروز در حالت آماده باش هستند اما با توجه به گستردگي حوزه ها ، در صورت بروز حريقهاي متعدد و يك زمان و با گستردگي وسيع ، نمي توان از امكانات موجود انتظار زيادي داشت.



