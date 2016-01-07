حضور پرشور مردم در انتخابات تقویت وحدت در جامعه را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان، با بیان اینکه دو انتخابات مهم و حساس پیش رو است، افزود: کمتر از ۵۰ روز به زمان برگزاری انتخابات مانده و فرصت کم است و باید همه دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را با فرمانداران داشته باشند تا این دو انتخابات به خوبی برگزار شود.

وی اظهار کرد: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۸۷ نفر ثبت‌نام کرده بودند که تعداد ثبت‌نام‌ها نسبت به دوره قبل ۷۴ نفر معادل ۲.۵ برابر افزایش داشته است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: برای مجلس خبرگان رهبری ۱۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به دوره قبل سه برابر شده است.

شهبازی تأکید کرد: ۱۷۲ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شدند.

وی افزود: ۷۶۰ شعبه انتخاباتی در استان پیش‌بینی‌شده و هزار و ۵۰۰ نفر از عوامل اجرایی در برگزاری این دو انتخابات مشارکت دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بر حضور گسترده مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: باید این دو انتخابات پرشورتر از انتخابات قبلی باشد.

شهبازی افزود: در اجرای خوب این دو انتخابات باید نیروهای امنیتی و انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات تقویت وحدت بین آحاد جامعه را به دنبال دارد و نشان دادن تبلور سیاسی و قدرت سیاسی ایران است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: از حوزه ا انتخابیه زنجان و طارم دو نفر، یک نفر از حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه، یک نفر از حوزه انتخابیه ماه‌نشان و ایجرود و یک نفر از شهرستان خدابنده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.