به گزارش خبرنگار مهر، احمد فضلعلی ظهر پنج‌شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری در فرمانداری شهرستان همدان با اشاره به اینکه نقش فرمانداری در کاهش بیکاری و مسائل اقتصادی همواره حائز اهمیت بوده است، گفت: فرمانداری‌ها در حوزه‌ عمل قرار دارند.

وی بابیان اینکه امروز بحث مسائل اقتصادی پررنگ‌تر شده است، گفت: در راستای تعیین تکلیف بدهی بالای ۱۰۰ میلیون تومان واحدهای تولیدی استان همدان اقداماتی انجام و وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شد.

فضلعلی با بیان اینکه همواره فراروی نقدینگی ها مشکلاتی وجود دارد که نقش فرمانداری ها در رفع آنها برجسته است، گفت: ایجاد اشتغال دغدغه همیشگی مسئولان بوده است کمااینکه براساس اعلام مرکز آمار وضعیت اشتغال نسبت به سال قبل بهبود یافته است.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری نسبت به سال‌های گذشته در همدان بهبود یافته اما کافی نیست که امیدواریم این رقم در آینده به کمتر از هفت درصد برسد، به نرخ بیکاری در همدان از سال ۸۹ تا امسال اشاره کرد و افزود: در سال ۸۹ نرخ بیکاری استان ۱۸ درصد و در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۱۳.۶، ۹.۸ و ۷.۷ درصد رسیده است.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری همدان میانگین نرخ بیکاری در همدان را امسال ۷.۳۵ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در تابستان امسال به ۸ درصد و در فصل بهار به ۶.۷ درصد رسیده که از نظر کاهش نرخ بیکاری استان همدان رتبه دوم را در کشور داراست.

فضلعلی در ادامه به بیان وضعیت تسهیلات اشتغالزایی سفر ریاست جمهوری به استان همدان در سال جاری پرداخت و گفت: دستاوردهای سفر ریاست جمهوری در پروژه های عمرانی افزون بر ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که برای سال ۹۴ و ۹۵ در نظر گرفته شده است.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه ۳ میلیارد تومان پروژه های قابل سرمایه گذاری پیش بینی شده بود که تفاهم نامه های متفاوتی برای آن به امضا رسید، گفت:۸ میلیارد و ۸۳ میلیون تومان در این سفر برای اجرای طرح میدان‌بار، احداث دامداری، ساخت هتل و غیره پیشنهاد شد که اقدامات عملی برخی از این پروژه‌ها آغاز شده و برخی نیز به نتیجه رسید.

فضلعلی همچنین به نامه های مردمی سفر ریاست جمهوری اشاره و با بیان اینکه نامه ها باکمک دبیرخانه پالایش و سهم بندی و مواردی برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شدند، گفت: عزم بر این است که تمام نامه های ریاست جمهوری پاسخ مثبت داده شود.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری همدان گفت: در همین راستا رقم ۱۰ میلیارد تومان برای کارافرینی در نظر گرفته شده است که به دنبال افزایش این رقم هستیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه در ۸ محور درخواست هایی صورت گرفت که از جمله آن توسعه منابع آب بوده است، گفت: ۶ ماه قبل از سفر ریاست جمهوری به استان همدان با نهاد رایزنی صورت و از یک هزار و ۳۳۴ طرح پیشنهادی، یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن مورد موافقت قطعی و نهایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برای ۸۹۲ طرح سرمایه در گردش و برای ۲۴۲ طرح سرمایه ثابت درنظر گرفته شد، گفت: منابع جدیدی از طریق بانک صنعت و معدن به ما معرفی شده که نرخ سود آن ۱۴ درصد است و تا سقف ۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کند که ۷۰ درصد این تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد ارایه می شود اما محور این تسهیلات صادرات است.