بررسی «ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی» در «نقد تئاتر»

به گزارش خبرنگار مهر، نقد و بررسی نمایش «ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی» نوشته برتولت برشت و با طراحی و کارگردانی میکائیل شهرستانی از جمله بخش های برنامه «نقد تئاتر» است که شنبه ۱۹ دی ماه روی آنتن شبکه چهار می رود.

این نمایش با بازی مهدی جواهری، نغمه تقوی، سعید پارسا، بهادر باستان حق، ملیکا پازوکی، علی قنبرزاده، شیرین فرخنده نژاد، مهرآفرین بهروان، معصومه اسمی، سیما حقی، احسان رحمتی، ابوذر فرهادی، علیرضا اخوان و مرسده قطبی تا یکم بهمن در تماشاخانه ایران بر صحنه است.

در این برنامه رضا سرور، صادق رشیدی و میکائیل شهرستانی حضور خواهند داشت.

«نقد تئاتر» از مجموعه برنامه های «نقد چهار» است که ساعت ۲۱:۰۰ روزهای شنبه هر هفته به طور زنده و تکرار آن در ساعت ۱۳ روز بعد (یکشنبه) از شبکه چهار پخش می شود.

تهیه کنندگی این برنامه را مجید گیاه چی و اجرای آن را عطاءالله کوپال بر عهده دارند.