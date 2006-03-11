استقلال جدول را فداي دربي نكرد / هردو تيم براي نباختن بازي مي كردند

منصورپورحيدري سرمربي سابق تيم فوتبال استقلال با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: در اين ديدارپرسپوليس نسبت به گذشته انسجام تيمي بهتري داشت وبازيكنان اين تيم به خوبي نسبت به وظايف خود در درون زمين توجيه شده بودند و به نحو مطلوب هم از عهده وظايفشان برآمدند. بويژه خط دفاعي وخط مياني پرسپوليس نسبت به گذشته رشد محسوسي داشت ومنسجم تربازي مي كردند.

پورحيدري افزود: البته پرسپوليسي ها نگراني ازموقعيت وجايگاه خود درجدول نداشتند وبه همين خاطربا آرامش بيشتري بازي مي كرد، ولي درنقطه مقابل استقلال چون بايد انتظارهوادارانش را بر آورده مي كرد وبراي قهرماني هم مي جنگيد تحت بيشترفشار روحي و رواني بيشتري قرارداشت. با اين حال استقلال جدول را فداي داربي نكرد.

وي تصريح كرد: به نظر من سرعت و كارگروهي استقلال نسبت به نيم فصل اول افت كرده كه اين مسئله بيشتربرمي گردد به مسائل روحي و انتظارات زيادي كه از اين تيم براي قهرماني وجود دارد.

پورحيدري درپايان يادآورشد: هيچ تيمي روزجمعه برتر ازرقيب خود نبود وهر دوتيم شانس ها و موقعيتهاي مساوي براي گلزني داشتند كه نتوانستند ازاين فرصتها استفاده كنند. درحقيقت بازي خيلي متعادل بود و تيم برتر وجود نداشت. با اين وجود به اعتقاد من انسجام ونظم پرسپوليس نسبت به گذشته بهترشده بود و بويژه بازي محمدرضا ماماني وكريم باقري بيش ازساير بازيكنان نظرمن را جلب كرد.