  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۱۹۰ مرغداری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند

۱۹۰ مرغداری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند

شهرکرد - مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۱۹۰ مرغداری در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۹۰ مرغداری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند، اظهار داشت: این مرغداری ها در زمنه تولید مرغ گوشتی فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: کیفیت بالایی مرغ تولیدی استان چهارمحال و بختیاری زمینه صادرات این محصول به استان های مختلف کشور و کشور عراق را فراهم کرده است.

 مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مرغداری های استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان های مختلف این استان پراکنده هستند که هم اکنون شهرستان بروجن یکی از مهمترین شهرستان های تولید گوشت مرغ در سطح استان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: گوشت مرغ تولیدی این استان با دریافت استاندارد های جهانی به کشور عراق صادر می شود.

 مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پیشرو در تولید گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گاو، ماهی، بلدرچین، کپک و ... است که هم اکنون محصولات تولیدی این استان به استان های مختلف کشور صادر می شود.

کد مطلب 3019444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها