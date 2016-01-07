ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۹۰ مرغداری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند، اظهار داشت: این مرغداری ها در زمنه تولید مرغ گوشتی فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: کیفیت بالایی مرغ تولیدی استان چهارمحال و بختیاری زمینه صادرات این محصول به استان های مختلف کشور و کشور عراق را فراهم کرده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مرغداری های استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان های مختلف این استان پراکنده هستند که هم اکنون شهرستان بروجن یکی از مهمترین شهرستان های تولید گوشت مرغ در سطح استان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: گوشت مرغ تولیدی این استان با دریافت استاندارد های جهانی به کشور عراق صادر می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پیشرو در تولید گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گاو، ماهی، بلدرچین، کپک و ... است که هم اکنون محصولات تولیدی این استان به استان های مختلف کشور صادر می شود.