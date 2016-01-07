صندوق غیردولتی توسعه گردشگری راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی ظهر پنجشنبه در همایش گلستان مقصد گردشگری که در گنبدکاووس برگزار شد، افزود: بنا داریم با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تشکیل این صندوق و تجهیز آژانس ها، توسعه فعالیت های فرهنگی و آموزشی، دهکده های سلامت، بازاریابی و تسهیلات تاثیرات مثبتی را در این حوزه فراهم آوریم.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ نفر عضو جامعه تورگردانان کشور هستند، ادامه داد: هم اکنون کمیته های فرهنگی، گردشگری، سلامت و زیارت جامعه تورگردانان کشور فعال هستند.

صدیقی خاطرنشان کرد: ارز آوری و اشتغالزایی از عمده اهداف ماست و توجه ویژه ای به تورهای ورودی و گردشگران خارجی داریم.

وی تصریح کرد: انجمن تورگردانان کشور از سال ۱۳۷۴ تاکنون خدمات متعددی از جمله برقراری و دریافت جوایز صادراتی، برخورداری از معافیت های مالیاتی، اجازه حضور در نمایشگاه های خارجی با حمایت سازمان میراث فرهنگی و ... ارائه کرده است.

وی اضافه کرد: این انجمن همچنین با قابلیت اجرایی و ترویجی و برقراری ارتباط، تبلیغات منفی علیه ایران را خنثی کرده و تلاش کردیم با تبیین و القاء امنیت و رابطه پایدار با گردشگران خارجی آنها را به عنوان سفیران خارجی تقویت کنیم.