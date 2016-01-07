۸ هزار کلاس آنلاین در حوزه خواهران تشکیل شد/ارائه۱۸۰درس الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، علی طائی‌زاده بعدازظهر پنجشنبه در نشست مشترک دبیر شورای عالی فضای مجازی با مدیران حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: حوزه‌های علمیه از نظر زیرساختی شبکه یکپارچه‌ای دارند که این شبکه در ۴۷۰ نقطه ایجاد شد.

وی با اشاره به پراکندگی مدارس علمیه در استان‌های کشور، گفت: از نظر فناوری اطلاعات در ۲۴ حوزه کاری بیش از ۵۵ هزار طلبه و استاد از بستر سیستم‌های اطلاعاتی در حوزه‌های علمیه کشور استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه حضور طلاب در فضای مجازی کمرنگ است، اظهار داشت: شبکه کوثرنت با توجه به ضرورت حضور طلاب در فضای مجازی ایجاد شده و طلاب خواهر در دوره تحصیلی ۵ ساله می‌توانند آمادگی لازم را برای حضور در فضای مجازی کسب کنند.

به گفته رئیس مرکز فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، علاوه بر ایجاد شبکه اجتماعی، خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق این درگاه‌ها به خواهران طلبه داده می‌شود.

طائی‌زاده با اشاره به تشکیل کمپین شهادت آیت‌الله نمر توسط طلاب خواهر، گفت: در مدت دو روز بیش از ۳ هزار مطلب در هشتک آیت‎الله نمر در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه آموزش مجازی در حوزه علمیه خواهران، سابقه بیش از ۱۰ ساله دارد، افزود: ۸ هزار کلاس آنلاین برگزار شده و بیش از ۴ هزار کاربر آنلاین داریم و ۱۰ هزار طلبه و استاد در این فضا مشغول بودند.

به گفته طائی‌زاده، ۱۸۰ درس الکترونیک ارائه شده که مورد استقبال و درخواست موسسات دیگر قرار می‌گیرد.

وی کوثربلاگ را سامانه طلاب خواهر برای وبلاگ نویسی دانست و تاکید کرد و افزود: ۶ هزار وبلاگ نویس فعال در این شبکه فعال هستند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از تشکیل اتاق فکر مجازی و تربیت نماینده‌های سر تیم در استان‌های مختلف خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۹۰ کارگاه در ۲۱ استان برگزار شد.

طائی‌زاده به افتتاح مرکز داده اینترنتی امین در مهرماه امسال اشاره کرد و از رشد ۸ برابری کاربران شبکه کوثرنت در این مدت خبر داد.

وی در پایان افزود: با توجه به ظرفیت‎هایی که در قم وجود دارد و نقشی که مقام معظم رهبری از نظر پاکسازی فضای مجازی قائل بودند، نقش حوزه‌های علمیه و قم می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

