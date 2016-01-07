پاکستان درباره تنش بین ایران و عربستان موضع مناسبی اتخاذ کند

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، با بوجود آمدن تنش اخیر بین ایران و عربستان بعد از اعدام شیخ نمر باقر المنر روحانی مبارزه شیعی تا حال دولت اسلام آباد در این رابطه موضع مناسب و مشخصی اتخاذ نکرده است. بیشتر رهبران سیاسی و دینی پاکستان بر این باورند که «نواز شریف» باید با دعوت از تمام گروههای سیاسی و مذهبی راه حلی برای برقراری صلح و آشتی بین دو کشور مسلمان ایران و عربستان پیدا کند و تمام تلاش خود را به عنوان عضو سازمان همکاری اسلامی بکار گیرد.

«شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه سابق پاکستان و یکی از رهبران حزب «عدالت» پاکستان گفت: دولت اسلام آباد باید موضع مناسبی در رابطه با تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان اتخاذ نماید و با تشکیل کمیته امور خارجه اعتماد تمام گروههای سیاسی را جلب کند.

وی در ادامه افزود: ما در باره تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان نگران هستیم اما دولت تا کنون در این رابطه اقدام مناسبی انجام نداده است.

وی در اداه تصریح کرد: دولت اسلام آباد در مورد تنش بین ایران و عربستان عجولانه تصمیم نگیرد و با فراخواندن کمیته امور خارجه پارلمان اعتماد تمام گروههای سیاسی را بدست آورد و سیاستی مناسب در این زمینه اتخاذ نماید. ما از «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان که در حال سفر به اسلام آباد است دعوت می کنیم در کمیته امور خارجه پارلمان پاکستان شرکت کند.

لازم به ذکر است عادل الجبیر قرار است برای سفری ۲ روزه وارد اسلام آباد شود و درباره چگونگی عضویت پاکستان در ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم سعودی با مقامات اسلام آباد و «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان بحث و تبادل نظر کند.