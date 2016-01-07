تخصیص تنها ۴۳ درصد اعتبارات لرستان/اخذ مجوز اداره کل اموال تملیکی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صدور پروانه های شهرداری و پایان کار و خدماتی که شهرداری ارائه می دهد گاهی به صورت یک مشکل اجتماعی بوده و چون به صورت دستی است و نیروی انسانی در آن دخالت دارد گاهی انحرافاتی در آن مشاهده می شود و موجب نارضایتی مردم است که مصوبه الکترونیکی شدن خدمات این شرایط را بهبود می بخشد.

وی به تخصیص های سالجاری استان اشاره کرد و بیان داشت: پروژه هایی که قرار است امسال به بهره برداری برسند تاکنون ۷۵ درصد تخصیصشان را دادند و ما پیگیریم که تا پایان سال باید تخصیص ۱۰۰ درصد مصوبات سفر هیئت دولت را بدهند.

استاندار لرستان ادامه داد: در رابطه با اعتبارات استانی هنوز حدود ۴۳ درصد تخصیص گرفتیم که تخصیص خوبی نیست و ما به دنبال گرفتن تخصیص بیشتر در این زمینه هستیم.

بازوند با بیان اینکه تخصیص ماده ۱۸۰ را هنوز پرداخت نکردند، تصریح کرد: ما پیگیری های زیادی در این خصوص انجام دادیم که اعلام کردند در اسرع وقت این تخصیص را می دهند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری یک کمیته تحت عنوان کمیته پیگیری اعتبارات عمرانی ملی تشکیل شده است، افزود: اعتبارات ما یا به نام است برای لرستان یا در طرحی هستیم که سهم در آن طرح داریم یا متفرقه بوده و می توانند سهم بگیرند.

بازوند با اشاره به اینکه این کمیته مرتب پیگیر اعتبارات عمرانی است، بیان داشت: در عین حال که پیگیر است نقاط ضعفی که داشته را هم رصد می کرده به همین دلیل پروژه هایی که نیاز بوده ما سهم بیشتری را بگیریم شناسایی کردیم و آنهایی که احتمال افزایش سهم داشتیم صحبت کردیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه اداره کل اموال تملیکی حدود ۲۰ تا ۲۲ سال در اختیار استان مرکزی بوده است، ادامه داد: سال گذشته ما مکاتباتی کردیم چون من خودم در آن استان بودم بیش از ۸۰ درصد کالای استان مرکزی متعلق به لرستان بود پیگیر این موضوع بودیم زمان زیادی برد تا مجوز گرفتیم زیرمجموعه مرکزی باشیم.

وی با اشاره به اینکه حدود یک ماه پیش مجوز قطعی را برای استان لرستان با حدود۱۱چارت مصوب قانونی برای لرستان صادر کردند، افزود: اعلام شده برای این اداره از شش تا از پست هایی که از قبل در بیمه آزمون دادند استفاده کنیم که در حال حل کردن آن هستیم مجوز ها آمده که طی روزهای آینده انجام می دهیم.

وی ارزش کالای آمده برای این اداره را حدود ۴۴ میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: از این ها تاکنون نزدیک به ۲۸ قلم به مزایده گذاشته شده همین روزها برنده آن اعلام می شود.

استاندار لرستان ادامه داد: بیش از ۱۰۰ قلم آن در حال برگزاری مزایده است که طی ۲۰ روز آینده مزایده آنها هم برگزار می شود.

بازوند به مکان اداره کل اموال تملیکی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از واحدهای راه وشهرسازی و انباری از سازمان جهاد کشاورزی گرفتیم همچنین در حال ساخت ساختمان اداری هم هستیم.