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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۵۵

نقاش پیشکسوت به برنامه «امضا» می‌آید

نقاش پیشکسوت به برنامه «امضا» می‌آید

حسین محجوبی هنرمند نقاش فردا جمعه ۱۸ دی در برنامه «امضا» حضور پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محجوبی نقاش معاصر ایران و از چهره‌های بین‌المللی هنر نقاشی جمعه ۱۸دی ساعت۱۶ مهمان برنامه «امضا» به تهیه کنندگی و سردبیری محمد صراف و با اجرای احسان کرمی می‌شود.

از جمله کارهای ماندگار محجوبی طراحی پارک ساعی تهران در سال ۱۳۴۲ و نظارت بر اجرای ساخت پارک‌های ملت و نیاوران در سال‌های بعد از آن است.

حسین محجوبی با حضور در برنامه «امضا» از فعالیت هایش در دوران کودکی، جوانی و روی آوردنش به هنر نقاشی می گوید.

«کیهان شادور» کارگردانی و تدوین، «مرتضی قاضی» نویسنده و محقق، «سید میلاد پیغمبرزاده» مجری طرح، «حامد فرشته حکمت» مدیر تصویربرداری و نورپردازی، «سجاد حیدری»، «علیرضا اسفندیار»، «حامد دوستی» گروه فیلمبرداری، «مرتضی مصباح راد» مدیر روابط عمومی و «امیرحسین راهنمایی» عکاس از جمله عوامل تولید این برنامه هستند.

کد مطلب 3019449
عطیه موذن

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