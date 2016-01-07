به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محجوبی نقاش معاصر ایران و از چهره‌های بین‌المللی هنر نقاشی جمعه ۱۸دی ساعت۱۶ مهمان برنامه «امضا» به تهیه کنندگی و سردبیری محمد صراف و با اجرای احسان کرمی می‌شود.

از جمله کارهای ماندگار محجوبی طراحی پارک ساعی تهران در سال ۱۳۴۲ و نظارت بر اجرای ساخت پارک‌های ملت و نیاوران در سال‌های بعد از آن است.

حسین محجوبی با حضور در برنامه «امضا» از فعالیت هایش در دوران کودکی، جوانی و روی آوردنش به هنر نقاشی می گوید.

«کیهان شادور» کارگردانی و تدوین، «مرتضی قاضی» نویسنده و محقق، «سید میلاد پیغمبرزاده» مجری طرح، «حامد فرشته حکمت» مدیر تصویربرداری و نورپردازی، «سجاد حیدری»، «علیرضا اسفندیار»، «حامد دوستی» گروه فیلمبرداری، «مرتضی مصباح راد» مدیر روابط عمومی و «امیرحسین راهنمایی» عکاس از جمله عوامل تولید این برنامه هستند.