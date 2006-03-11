نيروي هوايي سپاه بازوي توانمند و راهبردي دفاعي كشور است/ آمريكايي ها در باتلاق عراق فرو رفتند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي دفتر فرماندهي كل سپاه، سردار سرلشكر دكتر سيد يحيي صفوي در همايش تخصصي خلبانان و فرماندهان نيروي هوايي سپاه با اعلام اين مطلب، افزود: نيروي هوايي سپاه بازوي توانمند و راهبردي دفاعي كشور است و انتظار مي رود طي سال هاي آينده با ديد تخصصي و استراتژيك فرماندهي جديد اين نيرو، شاهد تغيير و تحول اساسي در زمينه هاي مختلف باشيم.
فرمانده كل سپاه با تاكيد بر آمادگي هميشگي، فشرده كردن برنامه ها و طرح ها و ارتقاي توان رزمي در ابعاد مختلف، انسجام و استحكام دروني و رعايت كامل نظم و سلسله مراتب فرماندهي، خاطرنشان كرد: نيروي هوايي سپاه از نظر دكترين نظامي، دفاعي و تخصصي بايد جلوتر از زمان حركت كند و با هوشياري اطلاعاتي مراقب تحركات دشمنان فرامنطقه اي باشد.
وي با بيان اينكه مجموعه سپاه و بسيج در مسير صراط مستقيم و در جهت اصول و استراتژي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري "مدظله العالي" حركت مي كند و تا زماني كه از راه امام (ره)، شهدا و خدمت به مردم منحرف نشود، با شكست مواجه نخواهد شد، گفت: سپاه زائيده انقلاب اسلامي و محصول تفكر پويا و ژرف انديشي امام راحل (ره) و فداكاري ملت بزرگ ايران است. عنصر اصلي قدرت پاسداران، ايمان، تقوا، بصيرت سياسي و اعتقادي و پيوستگي با مردم است و ما بايد براي حفظ اين قدرت و ارتقاي روحيه معنوي و مردمي تلاش كنيم.
سردار صفوي همچنين با تاكيد بر رعايت مسائل ايمني در پروازها، با بيان اينكه ايمني يك سيستم و مجموعه به هم پيوسته است، گفت: رعايت ايمني مهمترين اصل در انجام ماموريت هاي نيروي هوايي سپاه است.
وي در بخش ديگر سخنانش با اشاره به شكست سياست هاي يك جانبه گرايانه آمريكا در جهان گفت: آمريكايي ها در قدم هاي اوليه براي تك قطبي سازي جهان و ايجاد خاورميانه بزرگ با شكست مواجه شدند و در باتلاق عراق فرو رفتند.
فرمانده كل سپاه افزود: از يك سو هيئت حاكمه آمريكا در مواضع سياسي خود با شكست هاي بزرگي مواجه شده و از سوي ديگر افكار عمومي آمريكا به شدت عليه دولت جنگ طلب خود بسيج و خاطره جنگ ويتنام در اذهان مردم آمريكا مجددا زنده شده است.
سردار صفوي در پايان اظهار داشت: آمريكايي ها كه از رشد و پيشرفت هاي علمي، اقتصادي و سياسي ايران بيمناك هستند، بايد بدانند ايران اسلامي به فضل الهي طي 20 سال آينده به يك قدرت بزرگ علمي، اقتصادي و سياسي در منطقه خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز تبديل خواهد شد و آنها در نهايت از فشارهايي كه بر جمهوري اسلامي وارد مي كنند، راه به جايي نخواهند برد.
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