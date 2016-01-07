آمریکا دولتی عهد شکن است/استکبار بدنبال ایجاد فشار بر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی ظهر پنج شنبه در جمع مسئولان شهرستان پیشوا اظهار داشت: انتخابات اسفندماه از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات هفتم اسفندماه را فراهم کرده و به جهان نشان دهیم که مردم همچنان در کنار نظام اسلامی قرار دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات بین المللی نیز اشاره کرد و ادامه داد: امروز دشمن در عرصه بین المللی به دنبال ایجاد فشار بر ایران است.

نقوی حسینی با انتقاد از نقض عهدهای مکرر پس از توافق برجام یادآور شد: پس از توافق برجام، شاهد هستیم که استکبار، فشار خود را بر روی دولت ادامه داده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش استکبار جهانی برای ایجاد فشار بر ایران گفت: آمریکا دولتی عهد شکن است.

وی افزود: برخی کشورهای منطقه نیز با سیاست های آمریکا و برخی کشورهای غربی همراه شده و تلاش می کنند به ایران فشار آورده و به اهداف خود برسند.

نقوی حسینی ادامه داد: هم اکنون با توجه به شرائط موجود اقتصادی باید منابع را مدیریت کرد.