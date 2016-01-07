۷۰ درصد مهد کودک های زنجان به دوربین مداربسته مجهز شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه عطایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در استان زنجان پنج هزار و ۸۰۰ کودک تحت پوشش مراکز مهدکودک هستند.

وی اظهار کرد: برای هر کودک در استان زنجان ۱۰ یک مربی و کمک‌مربی و ۱۵ نو پا یک مربی و یک کمک‌مربی وجود دارد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان زنجان به سرانه اختصاصی برای هر کودک در مهدهای کودک‌ها اشاره کرد و گفت: برای کودکان نوپا سرانه سه مترمربع و نوزادان شیرخوار ۲ متر است.

عطایی با اشاره به اینکه در استان زنجان ۱۵۸ مهدکودک وجود دارد، گفت: در این راستا ۶۰۴ مربی در این مهدکودک‌ها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مراکز مهدکودک در استان استیجاری است و باید کمک لازم انجام شود.

وی ادامه داد: شهریه مهد کودک‌ها در استان زنجان در روستاها ۴۶۰ تا ۵۰۰ هزار ریال است و در استان شهرها یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: نیروی انتظامی نظارت لازم را از مهد کودک‌ها دارد و تاکنون به ۱۰ مهدکودک تذکر داده‌شده است.

عطایی افزود: مهدکودک که تذکر داده‌شده ۱۰ روز مهلت‌دارند تا خدمات و فضای فیزیکی خود را ارتقا بدهند.

وی با اشاره به اینکه مهدکودک‌ها در استان به تک‌ستاره، دو ستاره و سه ستاره طبقه‌بندی‌شده، گفت: خدمات در این مهدکودک‌ها باید به خوبی انجام شود.

عطایی تصریح کرد: بهزیستی نظارت خود از مهدکودک‌ها را در طول سال در برنامه دارد.

وی افزود: بهزیستی زنجان بیش از ۷۰ درصد از مهدکودک‌ها را به دوربین مداربسته تجهیز کرده است.