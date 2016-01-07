به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه‌ای ظهر پنج‌شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همدان با تأکید بر اینکه در استان همدان ذخایر مالی، فیزیکی و طبیعی بسیاری وجود دارد، گفت: اگر برای ایجاد اشتغال در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم قدم بزرگی در رابطه با کاهش بیکاری برداشته می‌شود.

کارخانه‌ای تأکید کرد: متأسفانه فشار روحی بر مردم استان در خصوص بیکاری بسیار زیاد است و باید رفع مشکل بیکاری در رأس همه امور قرار گیرد و به آن پرداخته شود.

وی بابیان اینکه در استان همدان درزمینهٔ صنعت فرش سرمایه‌گذاری نشده است و کشورهایی همچون چین آثار و مفاخر ملی ایران را قبضه می‌کنند، گفت: اقدام به اجرای طرح‌های مشارکتی در استان حرکت خوبی است که در روستاها در حال اجراشدن است، اما اجرای این طرح‌ها باید با برنامه‌ریزی و نظارت کافی انجام شود.

کارخانه‌ای با اشاره به اینکه در برخی موارد درباره طرح‌های مشارکتی ظاهر قضیه خوب است اما باید سنجید که آیا این طرح‌ها واقعاً قابلیت اجرایی دارد یا خیر، گفت: سال گذشته درصد بیکاری ۶و هفت‌دهم درصد بوده درحالی‌که امسال به ۷و ۳۵ صدم درصد رسیده و حتی ۵۰درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور بیکار هستند.

افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای کشور یک تهدید امنیتی است

وی تأکید کرد: افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای کشور یک تهدید امنیتی است که باید به‌صورت جدی به آن پرداخته شود و این مشکل ازآنجا ناشی می‌شود که مسئله مهم بیکاری در کشور متولی ندارد.

کارخانه‌ای همچنین در ادامه با اشاره به اینکه چرا مشکل بیکاری در کشور نباید متولی داشته باشد، افزود: در افزایش بیکاری مسئله پول نیست بلکه نظارت بر خرج پول‌ها ضروری است.

وی در ادامه در رابطه با بند د تبصره ۱۱ گفت: اولین مسئله رفع بدهی‌های کشاورزان است که باید یک مهلت سه‌ساله به آن‌ها داده شود تا این بدهی که حدود ۳۵ میلیارد تومان است، پرداخت شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در بخش نقدینگی بانک‌های دولتی ۵تا۶ میلیارد تومان و در بخش خصوصی نزدیک ۶ میلیارد تومان سپرده داریم، گفت: این سرمایه‌ها راکد هستند و باید به‌کارگرفته شوند.

باید ارتقا کیفیت محصولات مدنظر قرار داده و ایده تولید تا مصرف کالا را تدوین کرد

وی بابیان اینکه باید ارتقا کیفیت محصولات مدنظر قرار داده و ایده تولید تا مصرف کالا را تدوین کرد، گفت: باید نیاز آفرینی کنیم و اندیشه مدیریت، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت را حیطه عمل خود قرار دهیم.

کارخانه‌ای با اشاره بر اینکه در دنیا ۷۰ هزار شغل مختلف وجود دارد، اظهار داشت : این رقم در کشور ما ۵ هزار شغل است که نشان می‌دهد باید در کشور شغل آفرینی و نوآوری جدیدی اتفاق بیفتد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان نیز گفت: شهرستان همدان در بخش کشاورزی و ایجاد گلخانه یک طرح در دست اقدام دارد.

جواد رشیدی افزود: در این طرح ۲۰ هکتار گلخانه در ۳۰ هکتار زمین احداث خواهد شد که برای ۳۰۰ نفر فارغ‌التحصیل کشاورزی به طور مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود بحران خشکسالی، کشاورزی همدان با کمبود آب و زمین زراعی مواجه است که جهاد کشاورزی شهرستان این آمادگی را دارد تا ۲۰۰ هکتار در شهرستان گلخانه تأسیس کند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان عنوان کرد: کمک دولت به کشاورزان آسیب‌دیده در شهرستان همدان ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تاکنون بوده که ناشی از سرمازدگی و خشکسالی گزارش شده است.