دشمن به دنبال نفوذجریانی است/تلاش برای تغییر محاسباتی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا مقدم‌فر ظهر پنجشنبه در ششمین همایش «هم‌اندیشی نخبگان ستایشگری اهل بیت (ع)» که در هتل نخل مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر دشمن در عرصه نفوذ به دنبال تغيير محاسبات مسئولان و به انحراف كشيدن آن ها است.

وى با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتى افزود: ايشان به صورت مستمر بر ضرورت اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى تاكيد و بر تاثير اين مهم در بهبود شرايط اقتصادى تصريح كردند.

وی افزود: با وجود تذکرات مکرر رهبری اما متاسفانه سياست هاى اقتصاد مقاومتى محدود به چند دستورالعمل شده است و اين همان تغيير و ايجاد اشتباه در منطق محاسباتى مسئولان است.

وى بيان كرد: مقام معظم رهبرى همچنين در سخنرانی‌های اخیر خود بارها به موضوع نفوذ و تلاش دشمن برای رسیدن به اهداف خود از این طریق تأکید کرده‌اند لذا باید به این موضوع به صورت ویژه پرداخت.

مقدم فر با بيان اينكه دو نوع نفوذ فردى و جريانى در جامعه وجود دارد، ادامه داد: در حال حاضر دشمن ديگر از نفوذ هاى فردى استفاده نمى كند بلكه با برنامه ريزى به دنبال ورود به عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است.

وى با اشاره به وجود دو نگاه متفاوت حاكميتى در كشور از زمان انقلاب اسلامى خاطر نشان كرد: نگاه نخست مبتنى بر آرمان ها و ارزش هاى انقلاب است كه تلاش مى كند راه امام راحل را تداوم بخشد و نگاه ديگر با تاكيد بر رابطه داشتن با غرب به دنبال ارتباط بيشتر با اروپا و آمريكا هستند.

مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در خصوص مقابله با نفوذ ابراز كرد: با توجه به انتخابات اسفندماه سال جارى و برنامه ريزى هاى گسترده دشمنان جهت نفوذ داخل كشور بايد هوشيارى بالايى در سطح جامعه برقرار شود.

وى در خصوص شهادت شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان توسط رژیم منفور آل سعود گفت: اين اقدام ناشايست باعث شكل گيرى جنبش هاى آزادى خواه در داخل كشور عربستان و واكنش هاى بين المللى در نقاط مختلف به ويژه در خاورميانه شده است.

تنش در منطقه به سود اسرائیل است

مقدم فر با اشاره به قطع ارتباط كشور عربستان با ايران اظهار داشت: اين اقدام بيشتر به نفع رژيم صهيونيستى و اسرائيل است كه در ادامه باعث شكل گيرى تنش در منطقه و خاورميانه امنيت اسرائيل را بيشتر مى كند.

وی با بيان اينكه مقام معظم رهبرى در نامه هايى كه براى جوانان و اندیشمندان اروپایی و غربی نوشتند الگو اسلام ناب را معرفى كردند، گفت: در واقع مخاطب اصلى اين نامه ها براى آندسته از جونان بود كه از از لیبرال دموکراسی غرب ناامید شده‌اند.