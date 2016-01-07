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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

در کهگیلویه و بویراحمد؛

توصیه های انتخاباتی آیت الله ملک حسینی به هیئتهای اجرایی و نظارت

توصیه های انتخاباتی آیت الله ملک حسینی به هیئتهای اجرایی و نظارت

یاسوج – نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد به هیئت های اجرایی و نظارت در انتخابات مجلس توصیه کرد که به فرموده های مقام معظم رهبری عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ظهر پنجشنبه در آیین گرامیداشت شیخ نمر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات گفت: ایشان همه نکات را بیان فرمودند و دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده است و تکرار فرمایشات آقا روا نیست چرا که سخنان ولی فقیه عمل می‌خواهد و نه تکرار.

وی با بیان اینکه همه مسئولان جامعه باید به سخنان رهبری در خصوص رأی مردم و حق‌الناس بودن آن توجه کنند، اظهار کرد: یک رای تنها متعلق به نماینده نیست که بخشیده شود بلکه متعلق به آحاد مردم است.

آیت‌الله ملک‌حسینی با بیان اینکه آخرت خود را برای دنیای دیگران نفروشید، اظهار داشت: هیچ کس ارزش این را ندارد که کسی آخرت خود را برای او بفروشد و حق دیگری ضایع شود.

‌وی با انتقاد شدید از این برخی صحبتها که هیئت اجرایی باید از هر دو جریان سیاسی باشد، تصریح کرد: مگر بنا بر تقلب، غارت و ریختن صندوقها به رودخانه است که چنین حرفهایی زده می شود؟ اگر فردی معتمد است حرام نمی کند و حرام نمی خورد.

وی با تأکید به هیئت‌های نظارت که اصول و اهداف مشخص است و باید آن را مبنا قرار داد، تصریح کرد: پایبندی به نظام و اسلام و ولایت‌فقیه اصولی است که باید مد نظر قرار گیرد.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: فردی که می خواهد نماینده مجلس این کشور شود باید به این اصول معتقد باشد و کسانی که معتقد نیستند بروند در کشوری دیگر که ولایت‌فقیه حاکم نیست، نماینده مجلس شود.

آیت الله ملک حسینی همچنین با بیان اینکه نباید دروغ گفت و تهمت زد، گفت: اگر کسی در فتنه بوده حتماً باید رد صلاحیت شود اما  غیر‌فتنه‌گر را فتنه‌گر نکنیم و با خیال‌پردازی خود فتنه‌گر درست نکنیم.

وی تصریح کرد: سعی کنیم خدا را در نظر بگیریم و طبق چارچوبها تصمیم بگیرید و مبادا کسی حقش ضایع شود.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اظهار تأسف از عدم حضور برخی از مسئولان کهگیلویه و بویراحمد در مراسم ۹ دی امسال خطاب به آنها گفت: اگر ۹ دی نبود و چشم فتنه کور نمی شد، خبری هم از مسئولیت‌های شما هم در میان نبود.

وی افزود: خیال نکنید گرایش اصلاح‌طلبانه دارید و گرایشتان امروز موفق و پیروز است، اگر جریان فتنه در این کشور موفق می شد و غرب به اهداف شوم خود می رسید، نه ما و نه شما را به هیچ وجه به حساب نمی‌آوردند.

آیت‌الله ملک‌حسینی تصریح کرد: به برکت ۹ دی و انسجام ملی و مأیوس شدن غرب و دشمن انتخاباتی پرشورتر از گذشته رخ داد و بعضی از شما به مجلس رفتید و بعضی هم رئیس شدید و پست و مسئولیت گرفتید.

آیت‌الله ملک‌حسینی بیان کرد: فتنه ۸۸ را چپ و راست جمع نکردند بلکه این نام سید الشهدا و مردم بودند که فتنه را با حماسه ۹ دی جمع کردند.

وی تاکید کرد:۹ دی متعلق به نظام و انقلاب و بسیج بود و پاسداشت ۹ دی پاسداشت بیداری امت و انقلاب است و اوف بر کسی که ۹ دی را متعلق به جریان و جناح سیاسی خاصی بداند.

وی بیان کرد: اشتباهات دو جناح در جریان فتنه کم نبود و چقدر رهبری از دست این جناح‌ها خون دل خوردند. ‌برخی با جناح‌بازی، سیاسی‌بازی و بازی‌های چپ و راست‌ همه چیز را با عینک سیاسی می‌بینند.

وی با بیان اینکه بعضی‌ها در این مملکت به دنبال پست گرفتن بدون اعتقاد به ولایت فقیه هستند، افزود: این عده فکری به حال خود کنند چرا که در اسلام اصولی وجود دارد که باید محو در این اصول شوند.

کد مطلب 3019459

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