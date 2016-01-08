نیاز عربستان به واردات گاز ایران/ماجرای قراردادهای سیاسی فروش گاز

به گزارس خبرنگار مهر، محمد حسین عادلی در نشست هم اندیشی «چشم‌انداز بازار جهانی گاز در پرتو چالش‌های جاری» گفت: کند شدن اقتصاد جهانی و عدم احیای اقتصاد جهانی پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ ، کاهش تقاضا در بازار در کنار افزایش تولید گاز در آمریکا با دستیابی به تکنولوژی تولید از ذخایر نامتعارف (شیل گس) از مهمترین دلایل سقوط قیمت جهانی گاز به شمار می رود.

دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز با اعلام اینکه تا پایان ژانویه سال جاری میلادی صادرات گاز آمریکا آغاز می‌شود و عملا این کشور از واردکننده به صادرکننده گاز تبدیل می شود، تصریح کرد: علاوه بر اینکه سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام از دیگر دلایل کاهش شدید قیمت گاز در بازار است.

وی با اشاره به راه اندازی نسل جدید بورس‌های گازی در برخی از کشورها همچون اسپانیا، اظهار داشت: اسپانیا تاسیساتی را برای ورود و خروج گاز ایجاد کرده است به طوری که امکان عرضه و برداشت گاز فراهم می‌شود، ضمن آنکه کشورهایی همچون چین و سنگاپور و ژاپن هم به دنبال راه اندازی تاسیسات مشابهی هستند.

این مقام مسئول در تشریح چشم انداز بلندمدت عرضه و تقاضا گاز در بازار جهانی انرژی توضیح داد: افزایش جمعیت جهان و به دنبال آن افزایش شهرنشینی، منجر به بهبود تقاضا برای گاز طبیعی در بازار خواهد شد.

عادلی با یادآوری اینکه هم اکنون خاورمیانه یکی از بزرگترین تولید کننده انرژی جهان است، اظهارداشت: با این وجود، پیش بینی می‌شود به زودی خاورمیانه به بزرگترین منطقه واردکننده انرژی تبدیل شود و تقاضا برای مصرف انرژی در خاورمیانه تا ۶۴ درصد افزایش می باید.

افزایش تقاضای جهانی در بازار گاز

وی با یادآوری اینکه تا سال ۲۰۴۰ میلادی گاز طبیعی و نفت خام، سهم حداکثری در سبد انرژی جهان دارند، تصریح کرد: از این رو سهم گاز طبیعی از ۲۱ درصد فعلی به ۲۶ درصد، نفت خام از ۳۱ درصد فعلی به ۲۷ درصد و زغال سنگ از ۲۹ درصد فعلی به ۲۴ درصد می رسد.

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه بیشترین رشد تقاضا برای مصرف انرژی در آسیا با پیش بینی افزایش ۲۳۱ درصدی تقاضا خواهد بود، تاکید کرد: پس از آسیا، آفریقا با ۱۱۹ درصد، آمریکای لاتین با ۶۶ درصد و خاورمیانه با ۶۳ درصد افزایش تقاضا برای انرژی روبرو خواهند شد.

وی با یادآوری اینکه گاز طبیعی در طول سال‌های آینده علاوه بر بخش نیروگاهی، خانگی و صنعتی در بخش حمل و نقل دریایی هم به صورت گسترده مورد استفاده قرار خواهد گرفت، گفت: به عنوان نمونه، مرسک به عنوان بزرگترین ناوگان کشتیرانی جهان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی سوخت تمام کشتی های خود را با ال ان جی تامین کن و صرفا با گازسوز شدن کشتی های این شرکت، مصرف و تقاضا برای گاز طبیعی ۱۰ درصد افزایش می یابد.

این مقام مسئول، کل ذخایر گاز طبیعی در جهان را ۴۹۲ تریلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: از مجموع کل ذخایر گاز جهان حدود ۲۰۰ تریلیون متر مکعب آن ذخایر گاز متعارف و اثبات شده بود و مابقی ذخایر گاز نامتعارف است.

عادلی با یادآوری اینکه شیل گس تنها ۹ درصد از ذخایر کل گاز جهان را شامل می شود، تصریح کرد: در منطقه آمریکای شمالی، آفریقا، چین، روسیه، لهستان، انگلیس و فرانسه ذخایر شیل گس وجود دارد و حتی عربستان سعودی برای کشف و شناسایی ذخایر شیل و نامتعارف سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری را در دستور کار قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به رونق گرفتن خرید و فروش تک محموله گاز در قالب قراردادهای خرید و فروش ال ان جی از آمریکا، استرالیا و برخی از کشورهای آفریقایی به عنوان بازیگران جدید بازار گاز یاد کرد و افزود: در اروپا در سال ۲۰۱۵ میلادی پیش بینی کاهش تولید گاز می شود و برآوردها نشان می دهد تا سال ۲۰۴۰ تنها ۲۵ درصد از کل گاز مورد نیاز اروپا در این قاره تولید شود و مابقی گاز از سایر نقاط جهان باید وارد اروپا شود.

نیاز عربستان به واردات گاز از ایران

عادلی همچنین با اعلام اینکه به دلیل کمبود گاز در عربستان سعودی حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید پتروشیمی این کشور خالی و بدون استفاده مانده است، بیان کرد: از این رو، عربستان سعودی برای توجیه 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی خود راهی به جز واردات گاز از قطر و یا ایران ندارد.

دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز همچنین درباره مهمترین رقبای منطقه ای گاز ایران توضیح داد: قطر اخیرا قراردادی را به منظور فروش گاز زیر قیمت جهانی با پاکستان امضا کرده و قصد دارد ال ان جی را با تخصیص یارانه بالا به پاکستان صادر کند.

وی همچنین با اشاره به برنامه ترکمنستان برای راه اندازی خط لوله تاپی و صادرات گاز خود به پاکستان و هند، بیان کرد: هم اکنون یک رقابت سیاسی در بازار نفت و گاز وجود دارد و برخی از کشورها قراردادهای صادرات گاز را صرفا با اهداف سیاسی امضا می‌کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه ترکیه قصد دارد خود را به هاب انرژی منطقه تبدیل کند، از برنامه صادرات ال ان جی آمریکا به اروپا خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی آمریکا با راه اندازی ۲۰ پروژه جدید ظرفیت تولید ال ان جی خود را به ۸۶ میلیون تن افزایش دهد که بخش عمده ای از این ال ان جی ها راهی بازار اروپا خواهد شد.