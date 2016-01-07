قطیف آرام نمی گیرد/خودروهای زرهی آل سعود در العوامیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، تظاهرات مسالمت آمیز در منطقه الشرقیه در محکومیت جنایت اعدام شیخ نمر النمر و در مخالفت با صدور احکام اعدام صادره علیه جوانان که در راستای آزادی بیان حرکت کرده اند، ادامه دارد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: از زمان اعدام در روز شنبه، صدها هزار نفر از ساکنان این منطقه هر شب دست به تظاهرات می زنند.یکی از رهبران مردمی در القطیف اعلام کرد که مردم از اقدام رژیم سعودی در جنایت اعدام شیخ النمر خشمگین و شگفت زده هستند زیرا همه شواهد ماههای گذشته حاکی از عدم اعدام وی بود.مردم به خطبه های وی گوش می دادند و اثری از خشونت و تمایل وی به خشونت مشاهده نمی کردند.

در قطیف حدود یک میلیون نفر از شیعیان زندگی می کنند.اعتراضات معمولا مسالمت آمیز است.قطیف در نزدیکی تاسیسات بزرگ نفتی قرار دارد و بسیاری از ساکنان آن در شرکت آرامکو کار می کنند.تاکنون صنعت نفت عربستان از تنش های قبلی تاثیر نپذیرفته است.

شب گذشته تظاهراتی در تاروت برگزار شد که طی آن تصاویر شیخ النمر و برخی شهیدان دیگر حمل شد.در این تظاهرات پلاکاردی که جمله شیخ النمر مبنی بر اینکه یا در روی این زمین همانند ابرار زندگی می کنیم یا در زیر این زمین مانند آزادگان می میریم، حمل شد.

سه شنبه شب و چهارشنبه شب در الجارودیه نیز تظاهرات کنندگان خشمگین تصاویر شیخ النمر را حمل کردند و شعارهایی علیه اعدام سر دادند و بر ادامه تحرکات مسالمت آمیز تاکید کردند.

در پایگاه های اجتماعی نیز دعوت هایی به برگزاری تظاهرات در العوامیه و صفوی در عصر امروز و امشب منتشر شده است.

همزمان رسانه ها اعلام کردند: تعداد زیادی از خودروهای زرهی نظامیان سعودی از همه طرف وارد العوامیه شده اند و همزمان با آن تیراندازی بی هدف انجام می گیرد.